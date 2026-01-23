С какво се хранят участниците в Световния икономически форум в Давос?

Храната за участниците се осигурява основно от специализирани кетъринг компании

В дните, в които швейцарският планински курорт Давос се превръща в център на глобалната политика и икономика, градът работи по строго определен режим. Хиляди участници, десетки държавни лидери и представители на най-големите компании в света пристигат за Световния икономически форум, а зад официалната програма стои сложна организация, която обхваща всеки детайл от престоя им – включително и храненето.

По време на форума храната за участниците се осигурява основно от специализирани кетъринг компании, пише Biznis Kurir. В отделни случаи в приготвянето на ястията участват и кулинарни екипи на швейцарската армия. Менютата са предварително планирани и се прилагат еднакво за повечето участници в официалните зони.

В рамките на конферентните пространства и зоните за срещи най-често се сервират супи, салати и сандвичи. Храната се предлага в строго охранявани зони, до които достъп имат само акредитирани участници със специални баджове.

Освен кетъринг обслужването, участниците могат да се хранят и в ресторантите на Давос, когато те не са изцяло резервирани от компании, делегации или отделни участници за частни събития. По време на форума значителна част от заведенията работят с ограничен достъп или изцяло с предварителни резервации.

Менютата в местните ресторанти включват както традиционни швейцарски ястия, така и международна кухня. Сред предлаганите специалитети са месо, приготвено върху нагорещен камък, свинско филе, увито в сушено месо и поднесено с бирен сос, телешки бузи, ризото с трюфели, както и различни видове паста, включително хавайска пица.

Швейцарските сирена са част от стандартното меню и се сервират в комбинация с вина. На разположение на участниците са и местни напитки, включително швейцарска бира, която част от гостите предпочитат.

Всички зони за хранене по време на Световния икономически форум работят при засилени мерки за сигурност. Достъпът е ограничен, а част от официалните вечери и срещи се провеждат при закрити врата в хотели и на предварително наети локации.

