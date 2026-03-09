Как новите AI стартъпи все по-бързо достигат статут на „еднорог“?

Точността на AI прогнозите се подобрява

Златната треска около изкуствения интелект се засилва толкова бързо, че някои стартъпи надхвърлят статута „еднорог“ почти в реално време. От 2023 г. насам TRAC работи с алгоритъм за прогнозиране на стартъпи, които потенциално могат да достигнат оценка от 1 млрд. долара. Всяка година се избират около 30 компании, които се следят за бъдещ растеж и възможност за превръщане в „еднорог“.

Снимка: Getty Images / iStock

Промените в пазара са значителни. Ако преди стартъпите обикновено набираха капитал веднъж годишно, днес най-успешните AI компании могат да привлекат инвестиции на всеки няколко месеца. TRAC отчита, че търсенето от инвеститори често надвишава предлаганото финансиране десетократно. Много компании вече преминават прага за „бъдещ еднорог“ преди да бъдат публикувани в списъците: Builder.io достигна оценка 1,85 млрд. долара, Profound надхвърли 1 млрд. долара, Braintrust беше оценен на 800 млн. долара, а Novig – на 500 млн. долара след последните кръгове финансиране.

Точността на AI прогнозите се подобрява, което ускорява идентифицирането на потенциални еднорози. Същевременно все повече инвеститори използват изкуствен интелект за откриване на перспективни стартъпи, което увеличава конкуренцията за участие в най-горещите кръгове финансиране.

Въпреки че броят на еднорозите расте и днес те вече са 1694 според Crunchbase, остава факт, че само около 200 от приблизително 20 000–25 000 нови технологични компании годишно ще достигнат този статус. Това все още ги прави редки и стратегически важни за пазара на технологии и капитал.

