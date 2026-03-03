Какви са правата ви, ако полетът ми бъде отменен?

Засегнатите пътници разполагат с различни права при проблем с полет

Разширяващият се конфликт в Близкия изток след атаките на САЩ и Израел срещу Иран доведе до сериозни смущения във въздушния трафик. Затварянето на въздушни пространства, засиленото напрежение в региона и пренасочването към основни летищни хъбове станаха причина за множество анулирани и закъснели полети. Освен вече отменените, хиляди допълнителни полети също бяха спрени заради продължаващите удари в Иран.

Засегнатите пътници разполагат с различни права, като основното е правото на възстановяване на сумата. Конкретните условия обаче зависят от авиокомпанията и мястото на излитане. Допълнително обезщетение се изплаща само когато вината е на превозвача, което не се отнася за затруднения, причинени от настоящия конфликт.

Какво трябва да знаете?

При закъснение или отмяна авиокомпаниите от Обединеното кралство и ЕС, както и други превозвачи при излитане от летище в тези територии, са длъжни да полагат грижи за пътниците. Това включва осигуряване на храна, напитки, комуникация, настаняване при необходимост и транспорт до крайната дестинация.

Превозвачът трябва да предложи алтернативен полет без допълнително заплащане. При допълнителни разходи, като неизползвано настаняване, може да се наложи иск към издателя на кредитната карта или към застрахователя, като условията зависят от конкретната полица и нейните клаузи.

Ако полетът ви попада под законодателството на Обединеното кралство, имате право да изберете между пълно възстановяване на сумата или пренасочване към друг полет, независимо колко рано е съобщена отмяната. Възстановяването може да обхваща неизползваната част от билета, включително цялата стойност на двупосочен билет, ако обратният полет бъде отменен. Ако желаете да пътувате, авиокомпанията трябва да ви осигури алтернативен транспорт, включително с друг превозвач или подходящ вид транспорт, макар че заради масовите смущения наличните места може да са ограничени.

Ако останете блокирани на летище или в чужбина, възможност за комуникация, безплатно настаняване при нужда от нощувка и транспорт до мястото за престой. Ако авиокомпанията не организира това, можете сами да покриете разходите и по-късно да поискате възстановяване, като е важно да пазите касовите бележки и да не харчите повече от необходимото. Същата помощ се полага и при закъснения над два, три или четири часа според разстоянието, а при закъснение над пет часа можете да се откажете от пътуването и да получите пълно възстановяване.

