След ескалацията в Близкия изток: Wizz Air спира полетите до тези дестинации до 7 март

От Wizz Air обявиха, че поради продължаващото напрежение в региона, полетите от и до Саудитска Арабия ще бъдат преустановени до 7 март включително. Компанията уточнява, че полетите към Израел, Дубай, Абу Даби и Аман също остават спряни до 7 март, както беше съобщено по-рано.

БТА припомня, че в неделя американският президент Доналд Тръмп потвърди съвместните удари, нанесени от Израел и САЩ по Иран, което доведе до спирането на редица полети в региона. Вчера служебният министър на туризма Ирена Георгиева съобщи, че около 1400 организирани туристи с програми на туроператори в момента са в страни от Близкия изток. Най-много от тях се намират в Дубай, следван от Йордания.

Emirates, най-голямата международна авиокомпания в света, спря всички полети до и от Дубай до 15:00 ч. местно време в понеделник и предупреди за възможни смущения в полетите до четвъртък. Etihad Airways удължи анулирането на полетите до 14:00 ч. в понеделник, докато Qatar Airways съобщи, че полетите до и от Доха са спрени заради затварянето на катарското въздушно пространство.

Тези смущения обхванаха цяла Азия, като Cathay Pacific Airways отмени някои полети до Близкия изток до 5 март. В Индия, спирането на полетите на IndiGo бе удължено до вторник.

Тези големи прекъсвания на въздушните услуги ще имат сериозно въздействие върху прецизно координираните графици за глобално самолетно движение. Множество самолети и екипажи не са на място заради затварянето на въздушното пространство, което означава, че ще са необходими няколко дни, за да се възстанови редът и да се обработят натрупаните полети след възобновяване на операциите.

