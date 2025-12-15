Бумът на колекционерските карти се завръща, поколението Z купува като лудо в eBay

Какво показват новите проучвания

Поколението Z възприема един десетилетен феномен: игри с колекционерски карти като Pokémon.

Колекционерските карти са били най-купуваната категория продукти втора употреба за поколение Z в САЩ в eBay досега тази година, според данни от платформата за електронна търговия.

Тенденцията е била особено ясна сред мъжете от поколение Z, които колективно са пренасочили разходите си от електроника към карти за колекционерство и други колекционерски предмети, според eBay. Картите за колекционерство са били и водещата категория продажби втора употреба сред жените от поколение Z на платформата, следвани от книги и фотоапарати, пише Business Insider.

Въпреки че картите за колекционерство за франчайзи като Pokémon и Yu-Gi-Oh! първоначално са станали популярни сред децата и тийнейджърите в САЩ в края на 90-те и началото на 2000-те, данните показват, че картите остават популярни, дори сред тези, които са родени, когато те са се разраствали.

Част от трайната популярност се дължи на факта, че хората, които са израснали с карти за колекционерство, сега предават интереса на собствените си деца, каза пред Business Insider Аарон Отенсман, 29-годишен, който управлява бизнеса за продажба на карти SassyTCG.

„Започвате да виждате хора като мен да имат деца и да си купуват стартови тестета и да играят с децата си“, каза Отенсман.

Въпреки че Отенсман каза, че доставя карти от дистрибутори, бизнесът е станал достатъчно конкурентен, че някои по-нови продавачи купуват карти от търговци на дребно като Walmart и Costco, след което ги препродават.

Други клиенти търсят карти с високи цени, като някои се обръщат към карти за търговия като алтернатива на инвестирането на фондовия пазар.

В началото на декември в магазина на Отенсман в eBay купувачите можеха да намерят около две дузини карти или пакети карти на цена над 1000 долара. Най-скъпата му продажба през последната година, комплект от 127 ранни Yu-Gi-Oh! картички, продадени за около 75 000 долара чрез eBay.

Търговските картички са част от по-широкия пазар за продажби на стоки втора употреба, който според доклад на eBay се разширява.

Около 82% от анкетираните заявиха, че планират да похарчат повече за стоки втора употреба през този празничен сезон, отколкото през 2024 г., според доклада за ретърговската търговия на компанията.

Пазаруването втора употреба набира популярност тази година, особено след като тарифите на президента Доналд Тръмп повишиха цената на някои стоки и добавиха разходи към артикулите, поръчани извън САЩ.

