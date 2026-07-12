Как супермаркетите ни карат да харчим повече, отколкото сме планирали?

Много трикове насърчават покупките ни ежедневно

Ако често излизате от супермаркета с продукти, които не сте възнамерявали да купите, това не е необичайно. Цветните етикети с послания като „отстъпка“, „супер цена“ или „купи едно, вземи второ безплатно“ са създадени така, че да привличат вниманието ни и да ни насърчават към импулсивни покупки. Експертите по потребителско поведение посочват, че търговските вериги добре познават механизмите, които влияят върху решенията на клиентите и често използват стратегии, за да увеличат разходите им, предава Financial review.

Сред най-разпространените техники са поставянето на по-скъпи продукти на нивото на очите, разполагането на сладки изделия и дребни покупки около касите и внимателното подреждане на магазините. Според специалисти от университета Дийкин промоционалните послания често надделяват над рационалната преценка, защото мозъкът ни търси бързи решения и приема думите „намаление“ или „специална оферта“ като сигнал за добра възможност.

Отстъпките също играят роля, защото създават усещане за ограничен шанс и ни карат да действаме веднага, вместо да обмислим покупката. Подреждането на магазините е също внимателно планирано – например пресните плодове и зеленчуци обикновено са първото, което клиентите виждат, тъй като това подобрява настроението им и създава усещане, че останалите продукти също са качествени и свежи.

Супермаркетите използват и други подходи, за да задържат клиентите по-дълго в магазините. Основни продукти като хляб и мляко често са разположени на различни места, за да преминат купувачите през повече отдели. Допълнителни стратегии включват поставяне на детски продукти на нивото на погледа на малчуганите, специално оформление на пътеките и групиране на свързани стоки, което насърчава покупката на повече артикули.

Въпреки това потребителите стават все по-внимателни. Проучвания показват, че все повече хора сравняват цените онлайн и търсят най-доброто съотношение между цена и качество, преди да направят покупка. Експерти отбелязват, че клиентите разполагат с повече възможности и все по-често избират магазини и платформи, които им предлагат по-добра стойност.

Някои търговски вериги също въвеждат нови инструменти, които помагат на клиентите да следят разходите си. Например дигитални колички позволяват сканиране на продукти и контрол върху бюджета по време на пазаруването. Въпреки всички маркетингови стратегии, компаниите посочват, че се стремят да използват анализи на потребителското поведение, за да подобрят изживяването и да улеснят клиентите при избора на продукти.