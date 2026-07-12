Отвъд терена: В какво инвестира Лионел Меси?

Сред най-значимите му активи е хотелска верига, която управлява шест луксозни бутикови хотела

Аржентина е последният полуфиналист на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико! Те елиминираха Швейцария с 3:1 след продължения в изключително драматичен двубой. Един от най-ярките играчи на турнира безспорно е Лионел Меси, който впечатлява не само с изявите си на терена, но и с успешните си инвестиции извън футбола.

Лионел Меси отдавна не се ограничава само с футбола. Докато продължава да играе на най-високо ниво, аржентинската звезда последователно разширява своето бизнес портфолио, което включва хотели, недвижими имоти, спорт, медии, технологии и потребителски продукти. За разлика от много известни спортисти, които инвестират в разнообразни и несвързани проекти, Меси насочва вниманието си към сектори, близки до спорта, развлеченията и начина на живот, като изгражда устойчиви бизнеси, които да функционират и след края на активната му кариера, предава Tatler.

Снимка: Reuters

Сред най-значимите му активи е хотелската верига MiM Hotels, която управлява шест луксозни бутикови хотела в Испания и Андора. Комплексите вече се управляват от Meliá Hotels International и са част от марката The Meliá Collection. Всички хотели притежават сертификат LEED за устойчиво строителство, а част от тях разполагат с ресторантите Hincha, разработени съвместно с носителя на звезда „Мишлен“ Нанду Джубани.

Паралелно с това Меси притежава и значително портфолио от недвижими имоти чрез инвестиционния тръст Edificio Rostower Socimi, който управлява активи на стойност около 223 млн. евро. Сред последните му придобивки са историческите галерии Via Wagner в Барселона, които предстои да бъдат превърнати в модерни офис пространства.

Футболът също остава важна част от инвестиционната му стратегия. Договорът му с Интер Маями не се ограничава единствено до заплата, а включва участие в приходите от Apple TV, Adidas и Fanatics, както и възможност да придобие миноритарен дял в клуба след края на кариерата си. През април 2026 г. Меси направи и първата си самостоятелна покупка на футболен клуб, след като придоби 100% от акциите на каталунския UE Cornellà. Клубът е известен със силната си школа, дала на футбола играчи като Жорди Алба и Давид Рая.

Снимка: Reuters

През последните години Меси засили присъствието си и в медийния и технологичния сектор. През 2024 г. той създаде продуцентската компания 525 Rosario заедно със Smuggler Entertainment, която развива телевизионни продукции, филми, спортни събития и брандирано съдържание.

Още през 2022 г. основа Play Time Sports-Tech HoldCo – инвестиционен холдинг със седалище в Сан Франциско, който финансира компании в областта на спортните технологии, изкуствения интелект, роботиката и пространствените изчисления. Сред инвестициите му са Matchday, AC Momento, SuperAnnotate, FieldAI и World Labs.

Бизнес интересите на Меси обхващат и модата, храните и напитките. Неговият официален бранд The Messi Store предлага спортно и ежедневно облекло, като от 2024 г. се управлява от Centric Brands. През 2025 г. футболистът се присъедини като стратегически партньор към аржентинската ресторантска верига El Club de la Milanesa, подпомагайки международната ѝ експанзия. Освен това развива винените марки L10 и Lionel Messi, създадени в партньорство с престижни изби в Аржентина, Швейцария и Италия.