Линда Носкова покори Уимбълдън – какво е нетното ѝ състояние?

Тя победи Каролина Мухова във финала при жените

Линда Носкова триумфира на Уимбълдън, след като победи Каролина Мухова с 6-2, 5-7, 6-3 във финала при жените и спечели първата титла от Големия шлем на сингъл в своята кариера. Чехкинята стана третата представителка на страната си за последните четири години, която печели трофея в All England Club след Маркета Вондроушова през 2023 г. и Барбора Крейчикова през 2024 г.

Снимка: Getty Images

Нетното състояние на Линда Носкова се оценява на около 4 милиона долара. Това показват данни на Celebrity net worth. Чехкинята е сред най-успешните млади тенисистки в женския тенис, като се отличава с мощен сервис, агресивна игра от основната линия и впечатляващо спокойствие на корта.

Каква е кариерата на Линда Носкова?

След като спечели титлата при девойките на "Ролан Гарос" през 2021 г., Линда Носкова бързо се изкачи в професионалната ранглиста и се превърна в една от най-младите състезателки в Топ 100 на WTA.

Големият ѝ пробив на ниво WTA дойде през 2023 г. в Аделаида, където като квалификантка достигна до финала. Макар да загуби от Арина Сабаленка, представянето ѝ показа, че може да се конкурира с най-добрите тенисистки в света. По-късно през същата година игра и финал в Прага.

Снимка: Getty Images

През 2024 г. Носкова достигна първия си четвъртфинал в турнир от Големия шлем на Australian Open, като по пътя си постигна впечатляваща победа над тогавашната №1 в света Ига Швьонтек. По-късно през сезона спечели и първата си титла на сингъл в Монтерей. През 2025 г. тя достигна до финалите в Прага, Токио и Пекин, като последният беше първият ѝ финал в турнир от категория WTA 1000. Тези резултати окончателно я утвърдиха сред най-добрите 20 тенисистки в света.

Сезон 2026 се превърна в най-успешния в кариерата ѝ до момента. Носкова спечели турнира в Берлин, а след това достигна до първия си финал в Големия шлем на Уимбълдън, който впоследствие спечели. Преди триумфа си в Лондон тя беше заработила приблизително 5,89 милиона долара от наградни фондове в кариерата си. Победата на Уимбълдън увеличи общите ѝ приходи от наградни фондове до над 10 милиона долара. След приспадане на данъци, разходи за треньори, пътувания, мениджмънт и подготовка, както и с приходите от спонсорски договори, състоянието ѝ се оценява на около 4 милиона долара.