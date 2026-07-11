Линда Носкова покори Уимбълдън – какво е нетното ѝ състояние?

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444 млн. паунда за 14 дни: Какви са приходите на Уимбълдън?
Наградният фонд през тази година възлиза на 64,2 млн. паунда
Тя победи Каролина Мухова във финала при жените
Линда Носкова триумфира на Уимбълдън, след като победи Каролина Мухова с 6-2, 5-7, 6-3 във финала при жените и спечели първата титла от Големия шлем на сингъл в своята кариера. Чехкинята стана третата представителка на страната си за последните четири години, която печели трофея в All England Club след Маркета Вондроушова през 2023 г. и Барбора Крейчикова през 2024 г.
Нетното състояние на Линда Носкова се оценява на около 4 милиона долара. Това показват данни на Celebrity net worth. Чехкинята е сред най-успешните млади тенисистки в женския тенис, като се отличава с мощен сервис, агресивна игра от основната линия и впечатляващо спокойствие на корта.
След като спечели титлата при девойките на "Ролан Гарос" през 2021 г., Линда Носкова бързо се изкачи в професионалната ранглиста и се превърна в една от най-младите състезателки в Топ 100 на WTA.
Големият ѝ пробив на ниво WTA дойде през 2023 г. в Аделаида, където като квалификантка достигна до финала. Макар да загуби от Арина Сабаленка, представянето ѝ показа, че може да се конкурира с най-добрите тенисистки в света. По-късно през същата година игра и финал в Прага.
През 2024 г. Носкова достигна първия си четвъртфинал в турнир от Големия шлем на Australian Open, като по пътя си постигна впечатляваща победа над тогавашната №1 в света Ига Швьонтек. По-късно през сезона спечели и първата си титла на сингъл в Монтерей. През 2025 г. тя достигна до финалите в Прага, Токио и Пекин, като последният беше първият ѝ финал в турнир от категория WTA 1000. Тези резултати окончателно я утвърдиха сред най-добрите 20 тенисистки в света.
Сезон 2026 се превърна в най-успешния в кариерата ѝ до момента. Носкова спечели турнира в Берлин, а след това достигна до първия си финал в Големия шлем на Уимбълдън, който впоследствие спечели. Преди триумфа си в Лондон тя беше заработила приблизително 5,89 милиона долара от наградни фондове в кариерата си. Победата на Уимбълдън увеличи общите ѝ приходи от наградни фондове до над 10 милиона долара. След приспадане на данъци, разходи за треньори, пътувания, мениджмънт и подготовка, както и с приходите от спонсорски договори, състоянието ѝ се оценява на около 4 милиона долара.
Наградният фонд през тази година възлиза на 64,2 млн. паунда
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