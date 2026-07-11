444 млн. паунда за 14 дни: Какви са приходите на Уимбълдън?

Наградният фонд през тази година възлиза на 64,2 млн. паунда

Уимбълдън е най-старият и най-престижен тенис турнир в света, който отново прикова вниманието на спортните фенове. При жените до финала достигнаха две чехкини – Каролина Мухова и Линда Носкова, които ще спорят за първата титла от Големия шлем в своите кариери. Двубоят за трофея е насрочен за събота от 18:00 часа българско време.

Снимка: Getty Images

Само в рамките на двете седмици на шампионата Уимбълдън генерира приходи от близо 400 млн. паунда. Наградният фонд през тази година възлиза на 64,2 млн. паунда, което представлява увеличение от 20% спрямо 2025 г.

Срещите се излъчват в 220 държави, а само телевизионният договор за излъчване в САЩ е на стойност 95 млн. долара годишно за период от 12 години – сума, която надхвърля трансферните бюджети на редица клубове от английската Висша лига, според информация от Еuropean business magazine.

Снимка: Getty Images

Въпреки впечатляващите приходи, по кортовете на Уимбълдън няма натрапчиви рекламни лога, генерален спонсор, брандирани екипи, външни инвеститори или фондове за частен капитал. Турнирът продължава да бъде управляван от частния All England Club, който има по-малко от 500 членове.

За 2025 г. Уимбълдън отчита оперативни приходи между 380 и 400 млн. паунда, като почти половината – около 200 млн. паунда – идват от продажбата на международните телевизионни права. Именно те са най-важният източник на приходи за най-престижния тенис турнир в света.