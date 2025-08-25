Как се различават разходите за грижи за деца в Европа?

Има сериозни ценови различия между държавите-членки

Ранното образование и грижи за деца са определящи за бъдещия успех в училище, на трудовия пазар и в живота. Европейският съюз подчертава, че всяко дете има право на достъпни и качествени услуги, независимо от семейния произход. На практика обаче цената на детските заведения продължава да тежи върху бюджета на много европейски домакинства.

Какво обхващат данните за разходите и обезщетенията?

Снимка: iStock

ОИСР анализира центрове за грижи извън дома – лицензирани ясли, детски градини, крèши, игрови и родителски кооперативи, предлагани на пълен или намален ден. Стойностите включват:

Брутни разходи – таксите след публичните субсидии за доставчиците, но преди индивидуалните отстъпки;

Нетни разходи – брутните такси минус всички семейни помощи, данъчни облекчения и промени в други социални плащания.

Колко плащат семействата с две деца?

За 2023 г. брутните годишни разходи за две деца (на 2 и 3 години) варират от 552 евро в Германия до 64 211 евро в Швейцария. Над 20 000 евро се плащат още в Люксембург (30 254 евро), Обединеното кралство (27 071 евро) и Ирландия (20 533 евро). От другата страна на скалата под 2 000 € плащат родители в България (884 евро), Унгария (1 007 евро) и още шест държави.

Подкрепата за грижи е по-голяма за самотни родители или домакинства с един работещ. В Гърция, Италия и Малта нетните разходи за тези семейства са нулеви, докато в Швейцария достигат 10 200 евро. За двама работещи в Швейцария сумата скача до 27 551 евро, а в Нидерландия – до 15 915 евро. В повечето страни обаче тя остава под 2 500 евро.

Каква част от заплатата поглъщат детските заведения?

Ключовият индикатор е делът на средната заплата, изразходван за нетни разходи:

При самотни родители най-висок дял отнема Великобритания – 18%, следвано от Словакия – 17%.

За двойки с две заплати тежестта варира от 0% в Малта, България и Италия до 28% в Швейцария. В Кипър, Нидерландия и Обединеното кралство четвърт от дохода отива за грижи.

Защо Германия е евтина, а Великобритания – скъпа?

Снимка: Getty Images/iStock

„Изключително ниският процент в Германия (подобно на Австрия) се дължи на факта, че брутните разходи са минимални, тъй като повечето публични институции не таксуват такса за обучение. В Австрия, например, яслите и детските градини са безплатни – плаща се само обяд“, обяснява д-р Михаел Фукс, старши изследовател в Европейския център за социална политика и изследвания, цитиран от Euronews Business.

„За разлика от това, във Великобритания пазарът е предимно частен и брутните цени са много високи“, допълва експертът.

Данните на ОИСР показват, че цената и достъпността на грижите за деца в Европа остават силно неравномерни. Докато някои държави обезпечават почти безплатни услуги, в други разходите могат да достигнат една четвърт от семейния доход. Политиките за субсидиране и структурата на пазара са решаващи за финансовата тежест върху родителите.

