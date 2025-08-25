1 USD
Свят Какво е по-скъпо да отглеждате - момче или момиче?

Какво е по-скъпо да отглеждате - момче или момиче?

bTV Бизнес екип

Основните разлики се дължат на хобитата, облеклото и допълнителните нужди

Отглеждането на дете е огромна инвестиция и според данни на Министерството на земеделието на САЩ, средностатистическото американско семейство харчи около 241 080 долара за едно дете до навършване на пълнолетие. Преди бебето в семейството да се появи, много родители се питат, кое отглеждане е по-скъпо - на момченце или момиченце? 

 

Снимка: iStock

Според инфографика на HuffPost Business, момичетата излизат по-скъпо с около 80 долара месечно или 960 долара годишно, което прави допълнителни 17 280 долара за 18 години. Това поставя момичетата на по-висока позиция в класацията за родителски разходи.

На какво се дължи разликата? 

Една от основните причини за тази разлика е свързана с интересите и хобитата на момичетата, които често са значително по-скъпи от тези на момчетата. Според британското издание Love Money, танците, гимнастиката и ездата са предпочитани от момичетата и често изискват месечни такси от 60 до 150 долара, към които се добавят разходи за костюми, обувки и аксесоари. За сравнение, типичните момчешки занимания като футбол или баскетбол обикновено са по-достъпни финансово. Особено при състезанията, разходите за участие, пътуване и екипировка за момичета значително се натрупват.

Част от майките остават без обезщетение по време на майчинство - ето защо

Модата е друг важен фактор. Данни на HuffPost показват, че момичетата харчат двойно повече за дрехи средно по 100 долара месечно, в сравнение с 50 долара при момчетата. През детството това може да означава разлика от над 300 долара годишно, а аксесоарите като чанти и шапки увеличават сметката с допълнителни 2000 долара, според Love Money. Родители споделят, че желанието за стил и външен вид при дъщерите им често води до непрекъснато пазаруване. 

Снимка: Instagram

Козметиката и личната грижа също накланят везните. Money Magazine отбелязва, че момичетата започват да използват грим и се нуждаят от по-чести подстрижки и процедури, които допълнително утежняват бюджета. А когато дойде време за джобни пари или лични разходи, момичетата успяват да убедят родителите си да отделят средно със 150 долара повече, отколкото получават техните братя.

Самотните родители да получават толкова платен отпуск, колкото и двойките, постанови съд

Но макар и по-евтини в ежедневните разходи, момчетата не са по-малко предизвикателни за портфейла, особено в дългосрочен план. Според проучване на университета в Кеймбридж, момчетата са по-податливи на заболявания, което води до по-високи медицински сметки. Освен това, момчетата са по-склонни към инциденти, включително катастрофи и нарушения при шофиране. Cars Direct подчертава, че застрахователните премии за млади мъже са значително по-високи, което може да се окаже сериозна тежест за семейния бюджет.

