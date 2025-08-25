Какво е по-скъпо да отглеждате - момче или момиче?

Основните разлики се дължат на хобитата, облеклото и допълнителните нужди

Отглеждането на дете е огромна инвестиция и според данни на Министерството на земеделието на САЩ, средностатистическото американско семейство харчи около 241 080 долара за едно дете до навършване на пълнолетие. Преди бебето в семейството да се появи, много родители се питат, кое отглеждане е по-скъпо - на момченце или момиченце?

Снимка: iStock

Според инфографика на HuffPost Business, момичетата излизат по-скъпо с около 80 долара месечно – или 960 долара годишно, което прави допълнителни 17 280 долара за 18 години. Това поставя момичетата на по-висока позиция в класацията за родителски разходи.

На какво се дължи разликата?

Една от основните причини за тази разлика е свързана с интересите и хобитата на момичетата, които често са значително по-скъпи от тези на момчетата. Според британското издание Love Money, танците, гимнастиката и ездата са предпочитани от момичетата и често изискват месечни такси от 60 до 150 долара, към които се добавят разходи за костюми, обувки и аксесоари. За сравнение, типичните момчешки занимания като футбол или баскетбол обикновено са по-достъпни финансово. Особено при състезанията, разходите за участие, пътуване и екипировка за момичета значително се натрупват.

Модата е друг важен фактор. Данни на HuffPost показват, че момичетата харчат двойно повече за дрехи – средно по 100 долара месечно, в сравнение с 50 долара при момчетата. През детството това може да означава разлика от над 300 долара годишно, а аксесоарите като чанти и шапки увеличават сметката с допълнителни 2000 долара, според Love Money. Родители споделят, че желанието за стил и външен вид при дъщерите им често води до непрекъснато пазаруване.

Снимка: Instagram

Козметиката и личната грижа също накланят везните. Money Magazine отбелязва, че момичетата започват да използват грим и се нуждаят от по-чести подстрижки и процедури, които допълнително утежняват бюджета. А когато дойде време за джобни пари или лични разходи, момичетата успяват да убедят родителите си да отделят средно със 150 долара повече, отколкото получават техните братя.

Но макар и по-евтини в ежедневните разходи, момчетата не са по-малко предизвикателни за портфейла, особено в дългосрочен план. Според проучване на университета в Кеймбридж, момчетата са по-податливи на заболявания, което води до по-високи медицински сметки. Освен това, момчетата са по-склонни към инциденти, включително катастрофи и нарушения при шофиране. Cars Direct подчертава, че застрахователните премии за млади мъже са значително по-високи, което може да се окаже сериозна тежест за семейния бюджет.

