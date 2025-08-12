Част от майките остават без обезщетение по време на майчинство - ето защо

Мярката бе въведена с цел ограничаване на злоупотреби

От 1 юли 2025 г. влязоха в сила нови изисквания за получаване на парични обезщетения за отглеждане на дете през втората година от майчинството. Най-силно засегнати са жените, регистрирани като земеделски производители. Българска асоциация „Биопродукти“ алармира в отворено писмо до министрите на труда и земеделието, че те са изключени от правото на обезщетение, ако продължат дейността си, предава "Сега".

Снимка: Adobe Stock

Съгласно промените, обезщетение за отглеждане на дете до 2 години вече не може да се получава, ако родителят има допълнителна заетост – включително втори трудов договор, договори за управление и контрол, изборни длъжности или ако се самоосигурява. В тази група попадат и земеделските производители, които по същество са изправени пред невъзможност да прекратят дейността си дори временно.

Мярката бе въведена с цел ограничаване на злоупотреби – според властите около една трета от семействата досега комбинирали заплата с майчинство чрез втори договор. Но в опит да се затвори тази вратичка, новите изисквания наказват и хора, които реално не могат да спрат да работят – както е при земеделците.

Особено тежко засегнати са жените, сертифицирани като биопроизводители или участващи в интервенцията „Млад фермер“, чиято дейност е обвързана с дългосрочни ангажименти към проекти, финансирани от ЕС или държавата. Прекратяването на дейност по време на майчинство би означавало да върнат получените средства, натрупани в рамките на петгодишен ангажимент. Така тези жени са изправени пред избор – или да загърбят социалната защита в най-уязвимия си период, или да рискуват санкции и финансови загуби. Асоциацията подчертава, че никой не е могъл да предвиди подобна промяна в законодателството в момента на кандидатстване по проекти.

Снимка: iStock

Производителите твърдят, че приравняването на земеделския труд с този по трудов договор игнорира напълно спецификата на сектора – сезонност, гъвкаво и често нерегламентирано работно време, климатични рискове и непредсказуеми доходи. Такива условия не позволяват пълно прекъсване на дейността, още по-малко в чувствителния период на отглеждане на малко дете. Затова те определят новите правила като социално несправедливи и практически неприложими за хората, които реално държат земеделския сектор в движение. Според тях тази рестрикция не само не стимулира младите хора да останат в земеделието, но директно ги изтиква от него.

От асоциацията посочват и по-широката европейска перспектива – новите разпоредби противоречат на основни цели на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, които включват насърчаване на млади фермери и подобряване на демографския профил в сектора. В България, където земеделието е силно зависимо от индивидуални и семейни стопанства, подобна мярка има тежък ефект. В отвореното писмо се настоява за спешна корекция на наредбата, която да отчете реалните трудови условия в селското стопанство и да гарантира равнопоставеност на всички майки, независимо от формата на тяхната заетост.

