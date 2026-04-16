Как новото унгарско правителство ще оправи икономиката в криза?

След убедителната изборна победа на Петер Мадяр инвеститорите се насочиха към унгарските активи

Инвеститорите гледат с оптимизъм на очакваните икономически политики на новото правителство, но енергийната криза и трудностите около достъпа до средства от ЕС могат да ограничат бързия му успех. Новият кабинет в Унгария поема управлението в сложна икономическа средам като пазарите реагират положително на очакванията за реформи, стремеж към еврозоната и възможно разблокиране на европейски фондове, докато дълбоките структурни проблеми остават сериозни, предава Еuronews.

След убедителната изборна победа на партията „Тиса“ на Петер Мадяр инвеститорите се насочиха към унгарските активи, което доведе до ръст на борсовия индекс в Будапеща с близо 5% до края на търговията в понеделник. Унгарският форинт също поскъпна значително спрямо еврото, достигайки нива, невиждани от февруари 2022 г. Към сряда на обяд курсът беше малко над 364 форинта за евро, спрямо над 377 преди Виктор Орбан да признае загубата си. Доходността по десетгодишните държавни облигации спадна осезаемо, отразявайки очакванията за по-голяма фискална стабилност и по-нисък политически риск.

Според Oxford Economics изборната победа сама по себе си няма да гарантира устойчив ефект без реални действия, но все пак се оценява като умерено положителна за растежа. Moody’s също вижда позитивен сигнал в новото проевропейско управление, основно заради перспективите за подобряване на отношенията с ЕС. Голямото парламентарно мнозинство на „Тиса“ се очаква да улесни политическия преход, макар анализаторите да подчертават наличието на сериозни предизвикателства като слаб растеж, висок дефицит, ниска производителност и натиск върху конкурентоспособността.

Ключов фактор за бъдещия растеж остава евентуалното освобождаване на замразени европейски средства, което може да доведе до значителни инвестиции в инфраструктура, енергетика и транспорт. Новото правителство вече заяви намерения за отключване на тези фондове чрез антикорупционни мерки и възстановяване на институционалното доверие. Икономическата програма, наречена „Унгарски нов курс“, предвижда инвестиции и по-предвидима бизнес среда, както и възможно въвеждане на еврото около 2030 г.

В същото време фискалните ограничения остават сериозни. Икономическият растеж е слаб, а бюджетният дефицит се очаква да достигне около 6% от БВП, което ограничава възможностите за стимулираща политика. Необходимостта от фискална консолидация вероятно ще натежи върху вътрешното търсене в краткосрочен план, а част от обещаните данъчни облекчения изглеждат трудни за изпълнение. Унгария продължава да бъде под наблюдение от ЕС заради прекомерен дефицит, като публичните финанси са под натиск.

Допълнително усложнение създава енергийната зависимост на страната на фона на европейската енергийна криза. Унгария внася по-голямата част от нужните си петрол и газ, а досегашните мерки за контрол на цените могат да затруднят фискалното възстановяване. В същото време икономистите подчертават нуждата от структурна трансформация – повишаване на производителността, по-силна роля на малките и средни предприятия и намаляване на зависимостта от нискостойностно производство. Перспективата за въвеждане на еврото може да намали рисковата премия, но пътят напред остава труден и ще зависи от реалните политики и способността на новото правителство да ги приложи ефективно.