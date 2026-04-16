Една от водещите валути на 2026 г.: Как унгарският форинт надмина долара за дни?

Редица валути поскъпнаха спрямо долара за последните няколко месеца

Войната в Персийския залив, паузата във Федералния резерв и паричната политика в Европа и Тихоокеанския регион очертаха нова реалност. Десет валути започват да се дистанцират от отслабващия щатски долар. В началото на 2026 г. валутните пазари изглеждаха сравнително предвидими — американската икономика се охлажда достатъчно, за да позволи на Федералния резерв да намали лихвите два пъти, докато предпазливата Европейска централна банка и други институции по-скоро следват курса на Вашингтон.

Това създаде възможност за редица валути да поскъпнат спрямо долара, като всяка от тях има своя собствена динамика. Най-добре представящата се валута през 2026 г. е бразилският реал, който е нараснал с близо 11% от началото на годината. Основните двигатели са два. Първият е високата доходност — референтната лихва Селик остава на 14,75%, което е значително над нивата в САЩ и създава силен стимул за т.нар. carry trade. Инвеститорите, които заемат в долари и инвестират в реал, печелят от разликата в лихвите, а при поскъпване на валутата възвръщаемостта допълнително се увеличава, предава Еuronews.

Втората подкрепа за бразилския реал идва от суровините. Като водещ износител на соя, желязна руда, захар и петрол, Бразилия печели от повишаването на глобалните цени на тези ресурси. Така приходите от износ нарастват, а търсенето на реал се засилва по отделен канал. Комбинацията от висока доходност и силен суровинен сектор прави валутата по-конкурентна спрямо други високодоходни пазари.

Подобен модел се наблюдава и при австралийския долар и норвежката крона. В Австралия повишението на лихвите до 4,1% изведе лихвения диференциал спрямо САЩ в положителна територия за първи път от години, което подкрепи валутата. Норвежката крона също поскъпва, подпомогната от ролята на страната като износител на петрол и от по-твърдата позиция на централната банка. Колумбийското песо следва сходна логика, движено основно от цените на енергията.

Особено впечатляващ е обратът при унгарския форинт. Макар ръстът му от началото на годината да е около 6%, основното движение идва след парламентарните избори през април, когато Петер Мадяр побеждава Виктор Орбан в Унгария. Това доведе до рязка преоценка на политическия риск и до очаквания за по-добри отношения с Европейския съюз и отключване на замразени средства, което от своя страна подкрепи валутата.

Общият фактор зад тези процеси е ограничената реакция на Федералния резерв. Докато други централни банки затягат политиката си, американската институция остава предпазлива, тъй като инфлацията е концентрирана основно в енергийния сектор. Пазарите очакват повече повишения на лихвите извън САЩ, докато за Федералния резерв се предвиждат евентуални понижения по-късно през годината.