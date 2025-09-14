Как да разпознаем ало измамника?

Мошениците използват различни трикове, за да манипулират жертвите си

В ерата на цифровата комуникация телефонните измами стават все по-разпространени и представляват сериозна заплаха както за финансовата сигурност, така и за личните данни на хората.

Мошениците използват различни трикове, за да манипулират жертвите си, представяйки се за служители на банки, държавни институции или техническа поддръжка. Те могат да твърдят, че има проблем с вашия акаунт, че сте спечелили награда или че устройството ви има технически проблем, и по този начин да ви подтикнат да разкриете чувствителна информация или да извършите плащания.

Най-често срещаните измами

Телефонните измами се проявяват по различни начини. Често мошеникът се представя за представител на държавна агенция или финансова институция и настоява за лична информация, включително пароли и ПИН кодове.

Друг често срещан вариант е фишинг обаждането, при което се твърди, че акаунтът на жертвата е компрометиран и трябва да се потвърдят лични данни.

Лотарийни и наградни измами също са често срещани – жертвата бива уведомена, че е спечелила награда, но за да я получи, трябва да плати предварително такса.

Съществуват и измами с техническа поддръжка, при които се твърди, че компютърът или телефонът на жертвата има проблем и се предлага услуга за неговото „отстраняване“.

Как да ги разпознаем?

Телефонните измами могат да се разпознаят по няколко характерни признака. Обажданията обикновено идват от непознати номера, а говорителите оказват натиск, за да накарат хората да действат бързо.

Могат да обещават големи печалби или награди срещу предварително плащане или да настояват за незабавни преводи чрез криптовалути или друг вид платежни средства.

Лошата граматика, странният акцент и нервното поведение на обаждащия също могат да бъдат сигнал за измама. Друг знак е отказът на обаждащия се да предостави официални документи или информация за организацията, която представлява.

Как да се защитим?

За да се предпазите, никога не давайте лични данни, пароли или ПИН кодове по телефона и винаги проверявайте идентичността на обаждащия се чрез официални канали.

Не извършвайте плащания, докато не сте сигурни в легитимността на искането и ако станете жертва на измама, подайте сигнал в съответните органи.

Съобразяването с тези прости, но ефективни правила може да ви предпази както от финансови загуби, така и от кражба на лични данни.

