Последните щатски центове са продадени на търг за 16 млн. долара

За онези, които смятат, че американската стотинка е загубила стойността си, колекционерите на монети доказаха обратното. Те похарчиха милиони долари за едни от последните центове, които ще бъдат пуснати в обращение в Съединените щати, преди правителството официално да прекрати производството им през ноември, предава ABC News.

Миналия четвъртък Американският монетен двор продаде на търг общо 232 комплекта, всеки съдържащ по три цента, като общата сума достигна впечатляващите 16,76 милиона долара. Аукционът беше организиран от галериите Stack's Bowers и привлече сериозен интерес сред нумизматите.

Най-скъпият – 232-рият комплект, включващ последните три произведени стотинки в историята, беше продаден за 800 000 долара. Купувачът получи не само самите монети, но и трите матрици, използвани за отсичането на тези центове с лика на Линкълн. Според Джон Кралевич, директор на нумизматичния американски търг в Stack's Bowers, това е бил аукцион, при който реалната пазарна стойност е станала ясна едва след като започнало наддаването. Той подчерта, че за своите 40 години опит никога не е бил свидетел на подобно събитие, тъй като такъв търг досега не е съществувал.

Всеки от продадените комплекти съдържаше по 2025 стотинки, отсечени във Филаделфия и Денвър, както и една стотинка от 24-каратово злато, създадена като символичен завършек на една епоха. Всяка монета носеше и уникален символ Омега, а общо 232-та комплекта отразяват всяка година, в която стотинката е била част от американската култура.

Въведена през 1793 г., стотинката някога е можела да купи бисквита или бонбон, докато днес често стои забравена в буркани или чекмеджета. За колекционерите обаче тя остава ценен исторически артефакт и силен символ на носталгията.

