БГ Бизнес Задачите по математика в учебниците – в левове ли остават или минават в евро?

Задачите по математика в учебниците – в левове ли остават или минават в евро?

bTV Бизнес екип

В учебните програми ще бъдат въведени теми за бюджет, кредит, приходи и разходи

Нито едно дете няма да изучава религия по принуда. Това заяви образователният министър Красимир Вълчев в Благоевград. Този предмет съществува и в момента, а това, което министерството прави е да разшири достъпа до обучението по религия.

Вълчев допълни, че предстоят промени в учебните програми, които да повишат финансовата грамотност на българските ученици. За тази година обаче задачите с левове няма да бъдат променяни заради новата валута.

Джулия Кох - дамата, която се е посветила на децата и семейството си

Министър Вълчев допълни, че най-важната задача на образователната ни система е да засили възпитателната функция, която през годините значително е намаляла. По думите му предметът "Религия и добродетели" е в основата на създаване на едни възпитани и еродирани деца, които ще изградят едно по-добро общество.

"Училището е най-контролираната среда. Това ще бъде час по възпитание в добро. В тези часове учениците ще се учат на взаимно уважение, толерантност, доброта. В никакъв случай няма да се проповядва култура на разделение, каквито тези се налагат манипулативно в публичното пространство", посочи Красимир Вълчев, цитиран от БНТ.

Дума на деня: Верига на доставки

Той допълни и че предстоят промени в учебните програми, които да повишат финансовата грамотност на българските ученици. Информационни табла и разяснителни часове ще помогнат на учениците да се научат бързо и лесно да смятат и боравят с еврото, след като то бъде прието. Такива часове има и в момента, но те не са достатъчни, тъй като последните промени са отпреди девет години.

"В учебните програми 5-7 клас ще видите редица теми, свързани с бюджет, кредит, приходи, разходи. Това не означава, че са достатъчно. Те могат да бъдат засилени и ние го предвиждаме при бъдещите промени в учебната програма. Тези т. нар. допълнителни компетентности бяха заложени в новите учебни програми, но проблемът с българските ученици е по-скоро с базовата и функционалната грамотност, не толкова с финансовата", коментира Вълчев.

