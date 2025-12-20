Плащате мита или акциз? Ето какво се променя с еврото от 1 януари

Ето какво ще се случи с виртуалните сметки

От датата на въвеждане на еврото в България – 1 януари 2026 г., всички плащания към Агенция „Митници“ ще се извършват в новата валута. Причината е, че митническите задължения се погасяват единствено по електронен път, а банковите сметки на администрацията ще бъдат автоматично превалутирани в евро, съобщава БТА.

На интернет страницата на Агенция „Митници“ вече е публикувана специална секция, посветена на въвеждането на еврото, в която са представени и конкретни примери за работа на митническите информационни системи от началото на 2026 г.

Какви задължения ще се плащат в евро?

Снимка: iStock

От 1 януари 2026 г. всички вносни мита, ДДС и акциз при внос, както и свързаните с тях глоби, санкции и наказателни лихви, ще се заплащат само в евро. Плащането ще се извършва по банков път или чрез ПОС терминал.

Безкасовите плащания ще се превеждат по текущите банкови сметки на Агенция „Митници“ в Българската народна банка, които ще бъдат открити в евро.

Подготовка на митническите системи

Снимка: iStock

Информационните системи на Агенция „Митници“ вече са адаптирани за работа с евро, в съответствие с Плана на българската митническа администрация за въвеждане на единната европейска валута.

Митническите органи работят с над 2000 регламента на Европейския съюз, като в повечето от тях стойностите по правило са посочени в евро. След 1 януари 2026 г. стойностите, определени в левове в българското законодателство, ще се считат за стойности в евро, след прилагане на официалния валутен курс и правилата за превалутиране и закръгляване, предвидени в Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Данни за търговските декларации

Статистиката на Агенция „Митници“ показва, че през последната година и половина:

47,5% от декларациите за търговски внос са подадени в евро;

24% от декларациите за износ към трети страни също са били в евро.

Тези данни показват, че значителна част от икономическите оператори вече работят с европейската валута.

Виртуални сметки на икономическите оператори

Снимка: Getty Images/iStock

Всички икономически оператори, които използват митническите информационни системи за внос и износ, разполагат с т.нар. виртуална сметка. От 1 януари 2026 г. тази сметка ще бъде автоматично превалутирана в евро, като всички плащания ще се извършват в евро и възстановяването или връщането на суми също ще бъде в евро.

Митническата администрация препоръчва на операторите, които очакват да погасяват задължения в първите дни на 2026 г., предварително да заредят виртуалните си сметки с левове, които ще бъдат автоматично превалутирани в нощта срещу 1 януари.

Обезпечения и непогасени задължения

Сумите за обезпечения, както еднократни, така и общи, в митническата информационна система за внос също ще се превалутират автоматично. Обезпеченията в левове, валидни към 31 декември 2025 г., ще запазят действието си след превалутирането.

Непогасените към 31 декември задължения в левове към Агенция „Митници“ остават дължими и ще бъдат превалутирани в евро от 1 януари 2026 г. Същото важи и за надвзети или предплатени суми, които администрацията дължи на фирми и граждани – те ще бъдат превалутирани автоматично, без да се налага издаване или подписване на нови документи.

Деклариране и плащане на акцизите

Специални правила са предвидени за акцизните задължения около датата на въвеждане на еврото:

Акцизната декларация, подадена през януари 2026 г. за данъчния период декември 2025 г., ще се попълва в левове.

От февруари 2026 г. нататък, за данъчен период януари и следващите месеци, акцизните задължения ще се декларират в евро.

Същото правило важи и за коригиращите акцизни декларации.

