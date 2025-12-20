Плащате мита или акциз? Ето какво се променя с еврото от 1 януари

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
От датата на въвеждане на еврото в България – 1 януари 2026 г., всички плащания към Агенция „Митници“ ще се извършват в новата валута. Причината е, че митническите задължения се погасяват единствено по електронен път, а банковите сметки на администрацията ще бъдат автоматично превалутирани в евро, съобщава БТА.
На интернет страницата на Агенция „Митници“ вече е публикувана специална секция, посветена на въвеждането на еврото, в която са представени и конкретни примери за работа на митническите информационни системи от началото на 2026 г.
От 1 януари 2026 г. всички вносни мита, ДДС и акциз при внос, както и свързаните с тях глоби, санкции и наказателни лихви, ще се заплащат само в евро. Плащането ще се извършва по банков път или чрез ПОС терминал.
Безкасовите плащания ще се превеждат по текущите банкови сметки на Агенция „Митници“ в Българската народна банка, които ще бъдат открити в евро.
Информационните системи на Агенция „Митници“ вече са адаптирани за работа с евро, в съответствие с Плана на българската митническа администрация за въвеждане на единната европейска валута.
Митническите органи работят с над 2000 регламента на Европейския съюз, като в повечето от тях стойностите по правило са посочени в евро. След 1 януари 2026 г. стойностите, определени в левове в българското законодателство, ще се считат за стойности в евро, след прилагане на официалния валутен курс и правилата за превалутиране и закръгляване, предвидени в Закона за въвеждане на еврото в Република България.
Статистиката на Агенция „Митници“ показва, че през последната година и половина:
Всички икономически оператори, които използват митническите информационни системи за внос и износ, разполагат с т.нар. виртуална сметка. От 1 януари 2026 г. тази сметка ще бъде автоматично превалутирана в евро, като всички плащания ще се извършват в евро и възстановяването или връщането на суми също ще бъде в евро.
Митническата администрация препоръчва на операторите, които очакват да погасяват задължения в първите дни на 2026 г., предварително да заредят виртуалните си сметки с левове, които ще бъдат автоматично превалутирани в нощта срещу 1 януари.
Сумите за обезпечения, както еднократни, така и общи, в митническата информационна система за внос също ще се превалутират автоматично. Обезпеченията в левове, валидни към 31 декември 2025 г., ще запазят действието си след превалутирането.
Непогасените към 31 декември задължения в левове към Агенция „Митници“ остават дължими и ще бъдат превалутирани в евро от 1 януари 2026 г. Същото важи и за надвзети или предплатени суми, които администрацията дължи на фирми и граждани – те ще бъдат превалутирани автоматично, без да се налага издаване или подписване на нови документи.
Специални правила са предвидени за акцизните задължения около датата на въвеждане на еврото:
Същото правило важи и за коригиращите акцизни декларации.
