Първа в света: Европейска страна назначи виртуален AI министър

Новият член на кабинета ще отговаря за обществените поръчки

Албания стана първата държава в света с AI министър — не министър по изкуствен интелект, а виртуален министър, създаден с код и управляван от изкуствен интелект, предаде Politico.

Нейното име е Диела, което означава „слънце“ на албански. Тя ще отговаря за всички обществени поръчки, съобщи министър-председателят Еди Рама.

През лятото Рама спомена, че един ден страната може да има цифров министър, а дори и AI министър-председател, но малко хора очакваха, че този ден ще настъпи толкова бързо.

На събрание на Социалистическата партия в Тирана, където Рама обяви кои министри ще бъдат сменени и кои ще останат за още един мандат, той представи и Диела — единственият нехуманен член на правителството.

„Диела е първият член на кабинета, който не е физически присъстващ, а виртуално създаден чрез изкуствен интелект“, каза Рама.

Министър-председателят обясни, че решенията по обществените поръчки ще се вземат „извън министерствата“ и ще бъдат поверени на Диела. Той уточни, че процесът ще се извършва „стъпка по стъпка“, но целта е Албания да стане държава, където обществените поръчки са „100% некорумпирани и където всеки публичен фонд, преминаващ през процедурата, е напълно проследим“.

„Това не е научна фантастика, а дългът на Диела“, добави Рама.

Диела вече е известна на албанските граждани чрез платформата e-Albania, която осигурява дигитален достъп почти до всички държавни услуги. Тя има и аватар - млада жена, облечена в традиционни албански дрехи.

