Какво въздействие имат руските дронове над Полша върху пътуванията в Европа?

Ръководството на Ryanair предупрежава, какви затруднения предизвикват дроновете

Преди 2 дни руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша. 19 от тях бяха засечени от противовъздушната отбрана с помощта на нидерландски изтребители. Това е първият случай на свалени руски дронове на територията на страна-членка на НАТО.

Снимка: Reuters

Ръководството на Ryanair предупреди, че руските дронове, навлизащи във въздушното пространство на Полша, ще имат дългосрочно влияние върху въздушните пътувания в Европа. Според главния изпълнителен директор Майкъл О’Лиъри, това ще създаде постоянни затруднения за авиокомпаниите и пътниците, като акцентът не е върху пряка заплаха за сигурността, а върху честите прекъсвания и закъснения, които ще нарушават нормалния трафик, предава Reuters.

След като полски военни сили свалиха предполагаеми руски дронове, няколко летища в страната временно спряха работа, което доведе до затруднения в контрола на въздушното движение и забавяния на полети в цяла Европа. Само 60% от полетите на Ryanair са били навреме в този ден, в сравнение с обичайните 90%. О’Лиъри подчерта, че безопасността остава основен приоритет, но проблемът се крие в оперативните смущения, които ще стават все по-чести.

Засилена активност на НАТО над Южна и Източна Полша допълнително усложнява ситуацията, като ограничава достъпното въздушно пространство за гражданската авиация. Полша е член на НАТО и за първи път предприема военни действия във въздушното си пространство по време на войната. Инциденът беше обсъден на заседание на борда на Ryanair, което показва сериозността на ситуацията от гледна точка на бизнеса.

На фона на това, акциите на Ryanair се покачиха с 2,4%, компенсирайки предишния спад, причинен от тревогите в региона. Въпреки това, авиокомпанията разглежда възможността за напускане на Израел, поради спорове с местните летищни власти и недоволство от високите такси в основния терминал на летище Бен Гурион. Въпреки че Ryanair първоначално прекрати полетите си заради конфликта в Газа, компанията не изключва трайно оттегляне от израелския пазар.

Вместо това Ryanair ще фокусира усилията си върху разширяване в други европейски региони и вече планира възобновяване на полетите до Йордания.

