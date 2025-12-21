Една грешка може да унищожи двигателя ви за миг

Експертите съветват какво да правите

Експертите предупреждават, че шофьорите винаги трябва внимателно да проверяват маркировките на помпата и вида гориво, което съответства на тяхното превозно средство, защото дори малка небрежност може да доведе до стотици или хиляди евро разходи за ремонт.

Ако случайно се налее дизел в бензин, последствията могат да бъдат сериозни. Дизелът е по-плътен и химически различен от бензина, така че не може да гори правилно в бензинов двигател. Сред най-често срещаните проблеми са:

- Запушване на инжекционната система

- Повреда на горивната помпа

- Трудно стартиране на двигателя или неговото изключване по време на шофиране

В екстремни случаи превозното средство изобщо няма да може да стартира, което означава, че собственикът ще трябва да се обади на помощ и сервизи. Експертите отбелязват, че дори малки части от неправилно налят дизел могат да причинят сериозни повреди на двигателя, пише Auto-Moto.

Наливането на бензин в дизелов двигател може да бъде още по-опасно. Дизеловите двигатели работят под високо налягане и разчитат на гориво със смазочни свойства. Бензинът не притежава това, което може да доведе до:

- Повреда на горивната помпа

- Запушване на инжекторите

Дори малко количество бензин в дизела може да причини сериозни неизправности и често превозното средство дори няма да може да запали. Механиците посочват, че бензинът в дизела почти винаги изисква пълна намеса и почистване на цялата горивна система.

Ключовата препоръка на всички експерти е - не стартирайте двигателя! Дори кратко завъртане на ключа или запалването може да изтегли грешно гориво през системата и да причини още повече щети.

Ако току-що сте заредили с гориво и сте осъзнали грешката:

- Ръчно избутайте превозното средство от бензиностанцията.

- Активирайте ръчната спирачка и я закрепете.

Обадете се за професионална помощ или сервиз, който разполага с оборудване за изпразване на резервоара и почистване на горивната система.

Експертите предупреждават, че никога не трябва да се опитвате сами да изпразвате резервоара или да смесвате горива, тъй като това може да причини химични реакции и допълнителни повреди.

Как да предотвратим подобни грешки в бъдеще

Шофьорите могат да се предпазят от зареждане с неправилно гориво по няколко практични начина:

- Винаги проверявайте маркировката на пистолета и маркировката на резервоара на колата

- Ако шофирате няколко автомобила с различни видове гориво, използвайте стикери или специални калъфи за ключове

- На бензиностанциите си създайте навик да проверявате вида гориво поне два пъти преди зареждане

Експертите добавят, че повечето грешки възникват от бързане или рутина, така че няколко секунди внимание са достатъчни, за да се избегне скъпоструваща повреда.

Механиците често стават свидетели на инциденти - един шофьор е налял 5 литра бензин в дизелов автомобил, мислейки, че резервоарът е празен. Разходите за почистване на помпата, инжекторите и филтрирането на горивото надхвърлиха 1500 евро.

Вторият случай, дизел в бензинов двигател - колата остана неподвижна, но чрез навременно повикване за помощ, щетите бяха сведени до минимално почистване на резервоара.

