Как атаките срещу ключови газови находища разклащат световната икономика

Възможно ли е връщане към руския газ?

Световната икономика е изправена пред нов сериозен енергиен шок, след като поредица от атаки срещу ключови съоръжения за втечнен природен газ (LNG) в Близкия изток разтърсиха глобалните пазари. На фона на вече растящите цени на петрола заради конфликта с Иран, вниманието се насочи към друг стратегически ресурс - природния газ, пише CNN.

Удар по най-голямото LNG съоръжение в света

Най-сериозният инцидент засегна индустриалния комплекс Рас Лафан в Катар, което е най-голямото съоръжение за втечнен природен газ в света. Компанията QatarEnergy съобщи за „значителни щети“ след ракетни удари, които на практика спряха производството.

Това съоръжение е от критично значение, защото Катар осигурява близо една пета от световните доставки на LNG. Допълнително усложнение идва от блокадата на Ормузкия проток, която възпрепятства износа.

Според анализатори от Wood Mackenzie прекъсванията в доставките може да продължат повече от два месеца, което „фундаментално“ променя перспективите за пазара

Ескалация на конфликта

Атаките са част от ескалация между Израел и Иран, включително удари по находището Южен Парс — най-голямото газово находище в света. То е жизненоважно не само за вътрешното потребление на Иран, но и за доставки към Турция.

Цените скачат рязко

Още преди последните събития цените на LNG вече се бяха повишили значително. От началото на конфликта:

В Азия и Европа цените са скочили с 60–70%

Европейският бенчмарк (холандски газови фючърси) се е удвоил

Това води до рязко увеличение на разходите за електроенергия, отопление, производство на торове. Премиерът на Белгия Барт де Вевер предупреди, че Европа е „много притеснена“ и че кризата може да се превърне в структурен проблем.

Азия под най-голям натиск

Според Международната агенция по енергетика около 90% от LNG от Катар и Обединените арабски емирства отива в Азия. Най-засегнати са Индия, Пакистан, Бангладеш. В Индия вече има ограничения в индустрията, включително намалени доставки за заводи за торове. В Пакистан мерките стигат по-далеч — затворени училища и съкратена работна седмица. Бангладеш пък отчита сериозни съкращения в текстилното производство.

Европа в конкуренция за доставки

Кризата в Азия има директен ефект върху Европа. Все повече танкери с LNG се пренасочват към азиатските пазари, където цените са по-високи.

Анализатори от Kpler съобщават, че поне 11 танкера вече са сменили курса си от Европа към Азия. В същото време Европа навлиза в кризата неподготвена - студена зима е изчерпала запасите, няма стратегически резерви на газ, както при петрола.

Няма бързо решение

Експертът Ан-Софи Корбо от Колумбийски университет подчертава, че няма лесен изход: „Няма незабавен отговор на тази криза по отношение на газа.“

Световните LNG мощности вече работят почти на максимум, а новите доставки от страни като САЩ, Канада и Австралия няма да пристигнат навреме, за да компенсират загубите.

Дори след спиране на бойните действия, възстановяването на производството в Катар може да отнеме седмици.

Възможно ли е връщане към руския газ?

Кризата възобнови дебата дали Европа трябва да преразгледа забраната за руски газ. Но председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди, че подобен ход би бил „стратегическа грешка“.

Какво следва?

Според анализи, ако блокадата на Ормузкия проток продължи:

4 седмици - +20% по-високи цени

3 месеца - до 165% ръст

1 година - ефект, сравним с енергийната криза от руското нахлуване в Украйна през 2022 г.

Засега ядрената и възобновяемата енергия частично омекотяват удара в Европа. Но експертите предупреждават: ако високите цени се задържат, индустрията може да загуби конкурентоспособност точно в момент на възстановяване.

Светът навлиза в нова фаза на енергийна несигурност, в която природният газ се превръща в също толкова критичен фактор, колкото и петролът с директни последици за икономиката, индустрията и ежедневието на милиони хора.

