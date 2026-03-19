Защо цените на газа рязко се повишиха след атаката в Катар

Ракетните удари по ключовия газов комплекс силно разтревожиха енергийните пазари

Държавната енергийна компания QatarEnergy съобщи, че голямо газово находище в Катар е било подложено на ракетни удари, причинили „обширни щети“, пише BBC. Иранските удари последваха информации, че Израел е атакувал нефтопреработвателен комплекс в Иран. Нападението срещу Рас Лафан доведе до рязък скок на цените на газа.

Стратегическото значение на Рас Лафан

Индустриалният град Рас Лафан е основният обект на Катар за производство на втечнен природен газ (LNG), който се използва глобално за готвене, отопление на домовете и производство на електроенергия. Комплексът осигурява около една пета от световните доставки на LNG.

Освен LNG-заводи, в хъба се намират инсталация за преобразуване на газ в течни горива (gas-to-liquids), хранилища за LNG и нефтена рафинерия. Той е разположен на 80 км североизточно от Доха и в близост до гигантското находище North Field с площ над 6 000 кв. км.

Проектът се управлява от QatarEnergy, а сред международните партньори присъстват американските гиганти ExxonMobil и Chevron, както и британската Shell. Производството е спряно от началото на март, малко след избухването на войната.

Официално потвърждение за пораженията

През нощта QatarEnergy уточни, че Рас Лафан е бил подложен на две ракетни атаки – едната е нанесла „обширни щети“ на Pearl GTL на Shell, а другата е причинила „големи пожари и допълнителни щети“ на няколко LNG-фабрики.

Пазарна реакция

Цените на газа, които вече нарастваха от началото на конфликта, се изстреляха нагоре. При отваряне на пазара в четвъртък сутринта британската цена скочи краткотрайно с над 30%, а към момента се търгува с около 22% по-високо – 170 пенса за терм. Европейските цени също нараснаха с 20%.

Линийна графика, озаглавена „Цените на газа продължават да се покачват след конфликта с Иран“, показваща фючърсите за британски природен газ (пенсове/терм). Източник: Bloomberg.

„Огромен“ ръст, според анализаторите

„Повишението е огромно“, коментира Матийо Фавас, редактор по суровини в The Economist. Според анализаторите последните атаки бележат ескалация на конфликта и прекъсването на доставките може да продължи по-дълго от първоначално очакваното.

„Неизбежно поскъпване“ на световния пазар

Ник Бътлър, бивш директор „Стратегия“ в BP и съветник на Гордън Браун, също прогнозира влошаване на ситуацията. „Това почти сигурно ще отреже част от доставките на LNG за световния пазар. Цената на газа неизбежно ще се повиши, защото този газ не може да бъде заместен бързо, а може би и за много дълго време.“

Призив за държавен план

„В краткосрочен план някой ще трябва да плати повече и трябва да планираме това“, предупреди Бътлър. „Смятам, че вече сме достигнали етап, в който правителството ще трябва да изготви план за енергийна сигурност и за защита на хората, които ще усещат по-високите цени след два-три месеца, когато пазарната динамика се пренесе върху сметките.“

