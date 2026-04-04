×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1525 BGN
Петрол
109.05 $/барел
Bitcoin
$67,183.4
Последвайте ни
1 USD
1.1525 BGN
Петрол
109.05 $/барел
Bitcoin
$67,183.4
Свят Как астронавтите ще ходят до тоалетната в космоса - решението на НАСА за 23 милиона долара

Как астронавтите ще ходят до тоалетната в космоса - решението на НАСА за 23 милиона долара

bTV Бизнес екип

Липсата на гравитация в космоса може да представлява редица предизвикателства

Липсата на гравитация в космоса може да представлява редица предизвикателства - сред които е и посещението на тоалетна за астронавтите. Има малък проблем с тоалетната преди изстрелването на мисията Artemis 2, но след като инженерите я прегледаха, системите бяха одобрени за употреба.

„Препоръчваме ви да изчакате системата да достигне работна скорост, преди да я използвате“, каза контролът на мисията на астронавтите малко преди изстрелването.

Artemis 2: Колко похарчи НАСА за последната мисия до Луната?

Снимка: Ройтерс

НАСА похарчи над 23 милиона долара за решаването на този проблем, което доведе до разработването на „Универсалната система за управление на отпадъците“, пише BBC.

Системата може да се използва както от мъже, така и от жени и включва фуния, свързана с маркуч за събиране на урина, а лекият въздушен поток предотвратява разливането.

Колко струва ракетата за космическата мисия Artemis II?

Снимка: NASA

Специално проектирана седалка позволява твърдите отпадъци да се изсмукват с прахосмукачка в запечатан контейнер, докато различни колани и обезопасителни колани предотвратяват отплаването на членовете на екипажа, докато използват системата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Райският остров на Хърватия, където хората се превозват с трактори
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Луксът да дишаш чист въздух под земята: Какво крият модерните бункери?
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Може ли една грешка на служител да срине цяла компания?
Стефани Боова

Стефани Боова

Може ли гражданин на ЕС да стане кмет в която и да е европейска държава?
Вижте още автори
