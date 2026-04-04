Как астронавтите ще ходят до тоалетната в космоса - решението на НАСА за 23 милиона долара

Липсата на гравитация в космоса може да представлява редица предизвикателства

Липсата на гравитация в космоса може да представлява редица предизвикателства - сред които е и посещението на тоалетна за астронавтите. Има малък проблем с тоалетната преди изстрелването на мисията Artemis 2, но след като инженерите я прегледаха, системите бяха одобрени за употреба.

„Препоръчваме ви да изчакате системата да достигне работна скорост, преди да я използвате“, каза контролът на мисията на астронавтите малко преди изстрелването.

НАСА похарчи над 23 милиона долара за решаването на този проблем, което доведе до разработването на „Универсалната система за управление на отпадъците“, пише BBC.

Системата може да се използва както от мъже, така и от жени и включва фуния, свързана с маркуч за събиране на урина, а лекият въздушен поток предотвратява разливането.

Специално проектирана седалка позволява твърдите отпадъци да се изсмукват с прахосмукачка в запечатан контейнер, докато различни колани и обезопасителни колани предотвратяват отплаването на членовете на екипажа, докато използват системата.