×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1525 BGN
Петрол
109.05 $/барел
Bitcoin
$67,183.4
Последвайте ни
Технологии Microsoft инвестира 10 млрд. долара в центрове за изкуствен интелект в Япония

Технологии

bTV Бизнес екип

Инвестицията включва и план за обучение на 1 милион инженери и разработчици до 2030 г.

Американският технологичен концерн Microsoft обяви, че ще инвестира 1,6 трилиона йени (около 10 милиарда долара) в Япония в периода 2026–2029 г. Средствата ще бъдат вложени в разширяване на инфраструктурата за изкуствен интелект и задълбочаване на сътрудничеството в областта на киберсигурността, предаде Ройтерс.

Инвестицията включва и план за обучение на 1 милион инженери и разработчици до 2030 г., съобщиха от компанията. Новината беше оповестена по време на посещение в Токио на заместник-председателя и президент на „Майкрософт“ Брад Смит.

От дружеството посочват, че инициативата е в съответствие със стратегията на министър-председателя Санае Такаичи за стимулиране на икономическия растеж чрез развитие на стратегически технологии, като същевременно се гарантира националната сигурност.

Microsoft ще си сътрудничи с местни компании, сред които „СофтБанк“ (SoftBank) и „Сакура Интернет“ (Sakura Internet), за разширяване на изчислителния капацитет за изкуствен интелект в страната. Това ще позволи на японските компании и държавни институции да съхраняват чувствителни данни на местна територия, като същевременно използват облачните услуги на „Майкрософт Азюр“ (Microsoft Azure).

Компанията ще разшири и партньорството си с японските власти в областта на киберсигурността, включително чрез обмен на информация за киберзаплахи и превенция на престъпления, предаде БТА.

По данни на Microsoft прилагането на технологии за изкуствен интелект в Япония се ускорява от 2024 г. насам, като около един на всеки пет души в трудоспособна възраст вече използва инструменти с генеративен изкуствен интелект.

Същевременно правителствени прогнози сочат, че Япония може да се сблъска с недостиг от над 3 милиона специалисти в областта на изкуствения интелект и роботиката до 2040 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Райският остров на Хърватия, където хората се превозват с трактори
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Луксът да дишаш чист въздух под земята: Какво крият модерните бункери?
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Може ли една грешка на служител да срине цяла компания?
Стефани Боова

Стефани Боова

Може ли гражданин на ЕС да стане кмет в която и да е европейска държава?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата