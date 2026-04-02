Колко струва ракетата за космическата мисия Artemis II?

Това е най-мощната ракета, която НАСА някога е строила

Началото на космическата мисия Artemis II беше поставено малко след 1:35 часа българско време. Ракетата Space Launch System (SLS) изведе четирима астронавти в орбитата на Луната. Това е най-мощната ракета, която НАСА някога е строила, защото тя успя да изпрати Рийд Уайзман - командир, Виктор Глоувър - пилот, Кристина Кох и Джеръми Хансен, на 400 000 км от Земята.

Снимка: Ройтерс

Пътят до този момент обаче е дълъг, сложен и изпълнен с трудности, както и изключително скъп. Първоначално ракетата е трябвало да излети още през 2016 г. с бюджет от около 5 милиарда долара, но днес стойността ѝ достига приблизително 20 милиарда. Общо разработването на ракетата Space Launch System и кораба Orion е струвало над 44 милиарда долара, като предстоящата мисия ще бъде първата с хора на борда.

Нарастващата цена на програмата Artemis е сред основните критики към нея, наред с честите забавяния и бързия напредък на Китай в пилотираните космически полети. Някои експерти и бивши астронавти изразяват притеснения и относно топлинния щит на капсулата Orion, който е бил повреден по време на безпилотната мисия Artemis I и предстои да защитава екипажа при навлизането в атмосферата.

Снимка: Ройтерс

Основната цел на програмата Artemis не е просто повторение на мисиите от ерата на „Аполо“, а създаване на дългосрочно човешко присъствие на Луната. Плановете включват изграждане на лунна база, провеждане на научни изследвания, особено в района на южния полюс, и подготовка за бъдещи мисии до Марс. Според експерти това може да доведе до нова лунна икономика и да подпомогне откриването на ресурси като воден лед, който може да се използва за производство на ракетно гориво.

В същото време програмата има и геополитическо измерение, тъй като Съединените щати се стремят да запазят водещата си роля в новата космическа надпревара. Ракетата Space Launch System има корени в политически решения, свързани със запазването на работни места след края на програмата със совалките, което обяснява и силната подкрепа от Конгреса въпреки високата цена и забавянията.

Въпреки това предизвикателствата остават — от технически проблеми като течове на водород до ограничения брой изстрелвания. За да ускори програмата, NASA планира по-чести мисии и нов график, като целта е кацане на Луната с Artemis IV през 2028 г. Успехът на Artemis II ще бъде решаващ, тъй като може да даде необходимия тласък както на програмата, така и на обществената подкрепа за нея.