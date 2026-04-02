Artemis 2: Колко похарчи НАСА за последната мисия до Луната?

Кой плаща новата мисия на астронавтите?

Мисията на НАСА Artemis 2 излетя и космическият кораб вече е в орбита около Земята. Artemis 2 е първото пилотирано пътешествие около Луната от повече от 50 години. На борда ще бъдат четирима астронавти - Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и Джереми Хансен, които ще бъдат на 10-дневеен ролет около Луната преди да се върнат на Земята, пише Hundustan Times.

Мисията е предназначена да теества критични системи, необходими за бъдещи пътувания в дълбокия космос, но колко всъщност ще струва тази мисия на НАСА и кой ще плаща за нея?

Колко струва мисията?

Снимка: Ройтерс

Въпреки че няма точно публично обявена цена, оценки от правителствени одити показват, че по-голяма част от финансирането идва от правителството на САЩ и допълнителна продкрепа от международни партньори и частни компании.

Според Business Today , Artemis 2 е само една мисия в рамките на по-широката програма Artemis на НАСА, която се разработва повече от десетилетие. Оценка на генералния инспектор на НАСА, цитирана от Bloomberg, определя общата стойност на програмата на около 93 милиарда долара до 2025 г.

Тези високи разходи идват от изграждането на усъвършенствани системи, необходими за пътувания в дълбокия космос, включително мощни ракети, космически кораби с екипаж и бъдеща лунна инфраструктура.

След успешно излитане, екипажът на Artemis II вече е в орбита около Земята и провежда тестове на своя космически кораб.