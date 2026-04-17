Къде в Европа е най-изгодно да караш електромобил през 2026 г.?

Размерът на помощта за купувачите варира според доходите и условията за бракуване на стари автомобили

Продажбите на електрически автомобили с батерии в Европа нарастват, като анализаторите очакват тази тенденция да продължи. Основен фактор са повишените цени на бензина, повлияни от войната в Иран, които насърчават потребителите да преминават към превозни средства без гориво. Европейските държави отдавна подкрепят електромобилите, но последната енергийна криза още по-ясно подчерта значението на тези политики за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива, предава Еuronews.

Франция е сред най-активните примери в тази насока. Страната планира почти да удвои инвестициите си в електрификация – от 5,5 милиарда евро до 10 милиарда евро годишно до 2030 г., както обяви премиерът Себастиан Льокорню на 10 април 2026 г. Планът включва нови стимули за покупка на електрически автомобили, развитие на зарядната инфраструктура и цел две от три нови коли да бъдат електрически до края на десетилетието. Предвидена е и социална лизингова програма за 100 000 електромобила за хора с по-ниски доходи и такива, които пътуват дълги разстояния по работа.

В целия Европейски съюз продажбите на електромобили вече бележат стабилен ръст. През 2025 г. те достигат 17,4% от пазара спрямо 13,6% година по-рано, а през първите два месеца на 2026 г. делът им нараства до 18,8%, според Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA). В същото време геополитическото напрежение, включително действията между САЩ, Израел и Иран, разклаща енергийните пазари и засилва стремежа на Европа към по-голяма енергийна независимост чрез електрификация и възобновяема енергия.

Данните на ACEA показват, че почти всички държави в ЕС предлагат някаква форма на стимули или данъчни облекчения за електрически превозни средства и зарядна инфраструктура, като изключение прави Латвия. Въпреки това подходите се различават значително, а шест държави изобщо не предоставят стимули за покупка. Основните мерки включват директни субсидии, данъчни облекчения при придобиване и притежание, както и подкрепа за домашно зареждане.

Размерът на помощта за купувачите варира според доходите и условията за бракуване на стари автомобили. Италия предлага до 11 000 евро, Кипър – до 9 000 евро за автомобил и до 20 000 евро за определени групи, а Словения и Малта също осигуряват значителни средства. Германия и Франция предоставят съответно до 6000 и 5700 евро, докато Испания и Португалия предлагат по-ниски стимули. Освен това редица държави въвеждат данъчни облекчения – Норвегия е водеща с почти пълно освобождаване от данъци, а страни като България, Гърция и Унгария премахват определени такси за електромобили.