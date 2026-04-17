BYD представи нов модел кола

Моделът е сред електрическите SUV с най-голям пробег на пазара

Китайският автомобилен производител BYD подготвя пускането на новия си SUV модел „Great Tang“, който ще се предлага както в изцяло електрическа, така и в plug-in хибридна версия. Моделът е позициониран в премиум сегмента и представлява най-високото ниво в продуктовата линия на марката.

Great Tang е голям семеен SUV с три реда седалки и капацитет за седем пътници. Автомобилът е насочен към клиенти, които търсят съчетание между лукс, високи технологии и голям пробег, като при електрическата версия се цели конкуренция в по-високия ценови клас.

Внушителни размери и премиум дизайн

Новият SUV впечатлява с размери от 5263 мм дължина, 1999 мм ширина и 1790 мм височина, както и междуосие от 3130 мм. Това го нарежда сред най-големите модели в своя клас и гарантира просторен интериор.

Дизайнът следва модерна high-tech стилистика с изчистена предна част и хромирани акценти, както и задни светлини, които обхващат цялата ширина на автомобила. Акцентът е поставен върху лукс, аеродинамика и технологичен облик.

Електрически версии с голям пробег и мощност

Електрическият BYD Great Tang ще се предлага в няколко конфигурации, включително версия с един електромотор с 402 к.с. и по-мощна версия с два мотора и обща мощност 784 к.с., със задвижване на всички колела.

Батерия с капацитет 130,15 kWh осигурява пробег между 850 и 950 км по CLTC стандарта, което го поставя сред електрическите SUV модели с най-голям пробег на пазара. Моделът комбинира дълъг пробег с високи динамични характеристики.

Хибридни варианти

Освен електрическите версии, BYD ще предлага и plug-in хибридна модификация DM-i, която комбинира 1.5-литров турбодвигател с електромотор. Тя е предназначена за клиенти, които все още не желаят изцяло електрически автомобил.

По-мощната DM-p версия използва два електромотора и предлага още по-висока производителност, като електрическият пробег в хибриден режим достига около 360 км.

Луксозен интериор и технологии

Интериорът на Great Tang включва три дисплея на предното табло, екран за задните пътници на тавана и вграден мини хладилник. Налична е и аудиосистема с 27 говорителя, както и изключително комфортни седалки.

Автомобилът разполага с въздушно окачване и управление на задните колела, което подобрява маневреността. Включени са и модерни системи за подпомагане на водача с lidar сензори.

Позициониране на пазара

Целта на BYD е да засили присъствието си в премиум SUV сегмента. Моделът идва на фона на спад в продажбите на текущата серия Tang и представлява стратегическо обновление на гамата.

Очаква се автомобилът да се конкурира с модели като Geely Galaxy M9 и други големи SUV предложения в премиум класа. Официалната цена все още не е обявена, но се очаква позициониране в по-високия ценови сегмент, пише Biznis Kurir.