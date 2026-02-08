Къде е най-скъпо за живеене през 2026 г.?

Една страна доминира в класацията с няколко града

Животът в големите градове по света продължава да поскъпва, а разликите между отделните метрополии стават все по-осезаеми, пише Biznis Kurir. Това показва нов анализ за разходите за живот през 2026 г., изготвен на базата на данни от над 600 000 потребители от цял свят. Класацията очертава не само най-скъпите градове за живот, но и задълбочаващите се икономически различия между регионите.

Както и през предходни години, швейцарските градове доминират в списъка. Цюрих оглавява класацията като най-скъпия град в света, следван от Женева, Базел, Лозана, Лугано и Берн. Високите цени в Швейцария са резултат от комбинация между ограничено предлагане на жилища, стриктна градоустройствена политика и стабилна икономическа среда, която привлича капитал и високоплатени работни места.

В топ 10 попадат и няколко града извън Европа. Ню Йорк заема седмото място, Рейкявик е осми, а Хонолулу и Сан Франциско допълват челната десетка. Данните сочат, че животът в някои от тези градове все повече се превръща в лукс. Разходите за жилище, храна, транспорт и услуги растат значително по-бързо от доходите, което поставя под натиск както местните жители, така и хората, които планират да се преместят или да инвестират в имоти.

Особено показателен е случаят със Съединените щати. Макар американските градове да не оглавяват класацията, те се отличават с друга тревожна тенденция – липсата на „защитен механизъм“ срещу високите разходи. Жилищните цени растат по-бързо от заплатите, здравеопазването е предимно частно, а обществените услуги като транспорт и грижа за деца често са неравномерно развити и скъпи.

