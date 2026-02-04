Ключови буферни паркинги в София стават платени

Решението е взето в първите дни от мандата на заместник-кмета по транспорт Виктор Чаушев

Столична община прекратява установена схема за злоупотреби с функцията „Паркирай и пътувай“ на два буферни паркинга на Центъра за градска мобилност – паркинг „Джеймс Баучер“ с 577 места и паркинг „Стадион Васил Левски“ със 193 места, съобщи Столица.bg.

Решението е взето в първите дни от мандата на заместник-кмета по транспорт Виктор Чаушев, след анализ и проверки на системите за видеонаблюдение, отчитане на пътуванията и почасовото паркиране.

„Открихме очевидна схема за заобикаляне на правилата – без реално пътуване, без ефект върху трафика и без полза за града, докато Общината поема разходите за охрана и поддръжка“, заяви заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев. По думите му не е имало логика тази инфраструктура да остава полупразна и да обслужва злоупотреби, докато в околните квартали хората обикалят в търсене на място за паркиране.

В резултат на предприетите действия Столична община отваря двата паркинга за обичайно, регламентирано и прозрачно ползване при ясни правила и достъпни условия, съобразени с нуждите на района. Така общо 770 паркоместа ще бъдат на разположение за всички, не само за ползващите градски транспорт, с възможност за почасово паркиране и абонаментни планове при условията на почасово и абонаментно паркиране на буферен паркинг.

Установено е, че двата паркинга, разположени на изключително натоварени локации в близост до центъра, почти не се използват по предназначение. Вместо да служат за оставяне на автомобили и продължаване с градски транспорт, по този механизъм средно са били заети едва около 50 автомобила дневно.

Проверките показват, че голяма част от заемащите места автомобили принадлежат на работещи в района лица, които са използвали буферните паркинги като обикновени и нископлатени паркинги. Засечени са случаи на масово и едновременно валидиране на по 10–15 карти за градски транспорт от едни и същи лица с цел симулиране на пътуване.

Картите са били свързани с регистрационните номера на паркираните автомобили, без реално използване на обществения транспорт и без ефект върху трафика и качеството на въздуха в централната градска част.

Функцията „Паркирай и пътувай“ остава валидна и приложима за буферните паркинги в периферията на централната градска част – при МС „Бели Дунав“ – „Връбница“ (128 места), МС „Бели Дунав“ – „Надежда“ (349 места), при „Цариградско шосе“ (1253 места) и при МС „Бизнес парк“ (86 места), които реално ограничават навлизането на автомобили в центъра чрез използване на обществения транспорт.

Допълнително, считано от 1 март, цените за месечните абонаменти в паркинг „Джеймс Баучер“ се намаляват с 25% – от 184 на 140 евро.

„Когато имаме готови паркинги, те трябва да работят за града и за хората, а не срещу тях“, подчерта заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев.

Актуалните условия за паркиране на обществените паркинги могат да бъдат проследени на сайта на Центъра за градска мобилност.

Заповедта за прекратяване на функцията „Паркирай и пътувай“ за двата паркинга е подписана на 11 ноември 2025 г. и влиза в сила на 16 февруари 2026 г.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN