Вижте как изглежда манастирът отвътре

Манастирът Сюмела, с гръб към скалата и изглед към долината, е изключително важен от гледна точка на историята и културата, а през последните години и от гледна точка на туризма. Той с право е една от най-посещаваните забележителности в североизточна Турция и е обект на целенасочени реставрационни дейности. Той е и кандидат за включване в списъка на световното наследство под закрилата на ЮНЕСКО.

ВИЖТЕ КАК ИЗГЛЕЖДА ОТВЪТРЕ:

2 / 10 На 1700 км от София: Древен манастир виси от скала Снимка: bg.wikipedia.org Снимка: bg.wikipedia.org Снимка: bg.wikipedia.org Снимка: bg.wikipedia.org Снимка: bg.wikipedia.org Снимка: bg.wikipedia.org Снимка: bg.wikipedia.org Снимка: bg.wikipedia.org Снимка: bg.wikipedia.org Снимка: bg.wikipedia.org Снимка: bg.wikipedia.org Снимка: bg.wikipedia.org

Манастирът Сюмела

+ 10

Повече за манастира

Снимка: bg.wikipedia.org

Манастирът Сюмела е на 1600 години. Намира се в Понтийските планини, на около 1200 метра надморска височина. Той буквално е „слят“ със скалата. Намира се на 300 метра над долината там, а самият той, както и районът около него, който е преди всичко красива природа, е обект на защита като част от Национален парк „Долината Алтъндере“, което е на 35 километра от турския град Трабзон.

Откъде идва името на манастира?

Снимка: bg.wikipedia.org

Не е известно точно как е получил името си и има няколко обяснения. Най-популярното е, че името му има гръцки корени и означава „в черната планина“, като се смята, че строителството му е започнало през IV век, а според преданието е основано от атинските монаси Варнава и племенника му Софроний. И е продължило практически до 19 век. Спира да работи през 1923 г. и след това е изоставено, но в крайна сметка е реставрирано и защитено.

Освен невероятното си местоположение, той е известен и с красивите си стенописи, които за съжаление са били вандализирани и унищожени. Въпреки това, те също се реставрират. Манастирът е известен и с иконата на Панагия Горгоепекос, за която се смята, че е нарисувана от апостол Лука.

Заради всичко, през което е преминал в дългата си история, би могъл да бъде наречен „феникс“. А именно, няколко пъти е бил свеждан до руини, но всеки път се е връщал. За известно време е бил затворен и от съображения за безопасност, поради срутване на скали, и е отворен отново през 2019 г. Скалите над него са внимателно защитени чрез инсталиране на стоманени мрежи и други защити, за да се сведе до минимум опасността и щетите от свлачища.

Църквата в пещерата като сърцето на манастира

Снимка: bg.wikipedia.org

Манастирът е по същество комплекс от различни сгради и съоръжения. Сърцето му е църквата в пещерата, а също така се състои от няколко параклиса, стаи за студенти, библиотека, аязмо, стаи за монаси. Водата е била доставяна чрез голям акведукт. Дълго и тясно стълбище води до манастира, така че е бил смятан за непревземаем. По време на реставрацията, казва се, дори е бил открит таен тунел, който води до параклис, за който дотогава не е било известно и който, според някои, може да е служил като наблюдателен пункт.

За съжаление, тъй като комплексът не винаги е бил внимателно и старателно защитен, стенописите му са били изложени на вандализъм. Много от тях са били покрити с дим или графити и повредени, но и те подлежат на реставрация.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN