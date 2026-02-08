Таен рай на Средиземно море: Остров с тюркоазена вода и фламинго

Какво да правите, ако решите да пътувате до тази дестинация
Ако вече сте изследвали Тенерифе, купонясвали сте в Ибиса или сте се любували на залезите в Санторини, време е да добавите още един остров към списъка си - Джерба. Тази тунизийска перла, най-големият остров в Северна Африка, е една от нововъзникващите дестинации за британските туристи, според нискотарифния превозвач EasyJet, но все повече привлича и словенци, търсещи комбинация от красиви плажове, слънце и автентични преживявания.
Островът отбеляза 12% увеличение на резервациите миналата година, тъй като туристите са по-склонни да летят малко по-далеч до дестинации, които съчетават приключения и достъпни цени. Американският портал Condé Nast Traveler го включи сред 25-те най-добри места за посещение, описвайки го като „очарователно необичайно“ с тюркоазена вода и ята фламинго.
Как да се придвижвате из острова?
След като пристигнете, придвижването из острова е лесно. Има малко обществен транспорт, но таксита има навсякъде и са на достъпни цени. Мотоциклети и ATV също са на разположение за опознаване на острова, което прави пътуването по-бързо и по-приключенско.
Времето в Джерба
Джерба има горещ и сух средиземноморски климат с над 300 слънчеви дни в годината. Най-доброто време за посещение е през пролетта (от април до началото на юни), когато времето е приятно топло. Дори през февруари средната температура е около 18°C. През летните месеци – особено юли и август – могат да се повишат температури над 33°C, а октомври е малко по-дъждовен. Зимите са меки, с температури от 10°C до 18°C, и посетителите могат да избегнат туристическите тълпи през това време.
Какво да правите на Джерба?
Джерба е известен със своите бели пясъчни плажове и хиляди палми, но предлага и богатство от културни и артистични преживявания. Една от основните атракции е Джербахуд, музей на открито в село Ерияд. През 2014 г. проектът събра 150 художници от 30 държави, създавайки над 250 цветни произведения по стени и сгради, които посетителите могат да разгледат.
В столицата, Хумт Сук, което в превод означава пазарен квартал, посетителите могат да разгледат калдъръмени улички, оживени пазари и внушителната крепост Аглабид от 9-ти век. За феновете на „Междузвездни войни“ Джерба е особено интересна – в югозападната част на острова можете да намерите къщата на Оби-Уан Кеноби, която всъщност е склад, използван от рибари.
