Таен рай на Средиземно море: Остров с тюркоазена вода и фламинго

Таен рай на Средиземно море: Остров с тюркоазена вода и фламинго

Свят

bTV Бизнес екип

Какво да правите, ако решите да пътувате до тази дестинация

Ако вече сте изследвали Тенерифе, купонясвали сте в Ибиса или сте се любували на залезите в Санторини, време е да добавите още един остров към списъка си - Джерба. Тази тунизийска перла, най-големият остров в Северна Африка, е една от нововъзникващите дестинации за британските туристи, според нискотарифния превозвач EasyJet, но все повече привлича и словенци, търсещи комбинация от красиви плажове, слънце и автентични преживявания.

Островът отбеляза 12% увеличение на резервациите миналата година, тъй като туристите са по-склонни да летят малко по-далеч до дестинации, които съчетават приключения и достъпни цени. Американският портал Condé Nast Traveler го включи сред 25-те най-добри места за посещение, описвайки го като „очарователно необичайно“ с тюркоазена вода и ята фламинго.

 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

