В тази страна е алкохолът е забранен, освен ако нямате 27 000 долара в сметката

Допусканите клиенти трябва да представят документи за пребиваване и религия

Саудитска Арабия без публично обявление започна да допуска богати немюсюлмански чуждестранни граждани да купуват алкохол – значителна промяна след 73-годишна забрана, въведена през 1952 г. Според наблюдатели тази стъпка може постепенно да бъде разширена и към туристите, предава ВВС.

В ненадписан комплекс в Риад функционира магазин, който служи като тестова площадка за контролираната продажба на алкохол. Обектът отвори през януари 2024 г., първоначално само за немюсюлмански дипломати, но в края на 2025 г. правилата бяха тихомълком разширени и за богати чуждестранни жители. За достъп се изисква или „Premium“ разрешение за пребиваване на стойност 100 000 риала годишно, или доказан месечен доход от поне 50 000 риала или 13 хиляди долара, като туристи нямат право да пазаруват.

Допусканите клиенти трябва да представят документи за пребиваване и религия, а при липса на разрешително – и удостоверение за доход. Телефоните се запечатват, опашките понякога продължават над час, но достъпът вътре е описван като лесен. Цените са два до три пъти по-високи от западните, но значително под тези на черния пазар. Продажбите са ограничени чрез месечна квотна система, достатъчно щедра за десетки литри алкохол, като дипломатите получават отстъпки.

Властите не са направили официално изявление, а информацията за магазина се разпространява основно чрез лични контакти. Анализатори смятат, че умишлената неяснота позволява на правителството да тества обществените реакции. Алкохолът остава забранен по ислямския закон, но от години циркулира неофициално – чрез домашно производство, контрабанда и дипломатически канали. Според експерти властите действат предпазливо, готови да напредват постепенно и при нужда да отстъпват.

Хотелиерската индустрия вече се подготвя за евентуално допълнително облекчаване, включително възможността туристите да купуват алкохол в бъдеще. Някои хотелски групи наемат бармани, а анализатори очакват по-ограничен модел, подобен на Катар, а не либералния подход на Дубай.

