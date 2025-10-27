Южна Европа догонва северните региони на ЕС по заетост

Общата заетост в блока достига 75,8% сред хората на възраст 20–64 години

Регионите на Гърция, Испания, Португалия и Италия отбелязват най-бърз ръст на заетостта в Европейския съюз, показват най-новите данни на Евростат. Макар югът все още да изостава по общи показатели, темповете на растеж го доближават до традиционно по-силните пазари на труда в северните части на континента.

Най-висока заетост в ЕС отчита архипелагът Оланд във Финландия – 86,4%, следван от Варшава (86,2%), Братислава (85,4%) и Будапеща (85,3%).

Общата заетост в блока достига 75,8% сред хората на възраст 20–64 години – исторически рекорд и ръст от 2,7% спрямо 2021 г. Това приближава ЕС до целта за 78% до 2030 г., заложена в Плана за действие на Европейския стълб на социалните права, който включва още намаляване на риска от бедност с 15 млн. души и ежегодно обучение на 60% от работещите.

Кои региони вече са постигнали целта за заетостта?

От 243 региона с налични данни, 113 (или 46,5%) вече са достигнали или надминали прага от 78% заетост. Всички региони на Нидерландия, Швеция, Ирландия, Дания и Чехия са над целта, а Германия изостава единствено с Берлин, Бремен и Дюселдорф.

В противоположния край са Калабрия (48,5%), Кампания (49,4%) и Сицилия (50,7%), както и региони в Югозападна Испания, Южна Румъния и Източна Гърция. Брюксел и Ено остават единствените западноевропейски райони с под 65% заетост.

Туризмът е двигател на растежа в Гърция

Най-бързият ръст на заетостта се наблюдава в Гърция, където според анализ на Euronews върху данните на Евростат броят на заетите в няколко региона е скочил драстично след 2021 г.

„Хотелиерството, ресторантьорството и търговията на дребно са генерирали над 50% от всички нови работни места през последните четири години. Само туризмът е създал около 401 000 работни места през 2024 г.“, посочва проф. Теодор Кутрукис от Тракийския университет.

По думите му растежът се подкрепя от реформи като увеличение на минималната заплата, по-ниски данъци върху труда и нова правна рамка, която насърчава заетостта сред жените и хората на възраст 45–64 години.

„Дигитализацията, зелените проекти и децентрализацията на регионалната политика допълнително стимулираха растежа“, добавя той.

Може ли края на войната в Украйна да удължи растежа на Гърция?

Кутрукис предупреждава, че туризмът вероятно е достигнал краткосрочния си максимум.

„Ако войната в Украйна приключи, нови руски туристически потоци могат да дадат тласък на сектора на услугите“, казва той, но поставя въпрос дали сегашните работни места са „качествени“ – с достатъчно добро заплащане, стабилност и автономност.

Подобни, макар и по-слаби тенденции се наблюдават и в Испания, Италия, Хърватия и Португалия, докато спад на заетостта се отчита в редица северноевропейски региони. Между 2021 и 2024 г. най-силни понижения има в Централна Швеция (-2,1%) и Централна и Западна Литва (-1,4%), а повечето региони с отрицателни стойности са германски.

„Продължителната рецесия, особено в производството, удари германските региони. Износно ориентираният модел вече не е толкова ефективен – Германия губи пазарен дял и иновативност“, коментира проф. Клаус Шнабел от Университета в Ерланген-Нюрнберг, цитиран от БГНЕС.

