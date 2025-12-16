Ето защо

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заведе дело срещу BBC за клевета заради редактирани кадри от негова реч от 6 януари 2021 г., които според него създават внушението, че е призовал свои поддръжници към щурм на Капитолия, предаде CNN. С иска си Тръмп настоява за обезщетение в размер на 5 млрд. долара.

По думите му британската обществена медия е използвала откъси от речта му, включително призив поддръжниците му да тръгнат към Капитолия и фразата „борете се като дяволи“, като е пропуснала частта, в която той апелира за мирен протест. Според Тръмп този монтаж е създал подвеждащо впечатление за директен призив към насилие.

BBC вече поднесе официално извинение и призна грешка в редакционната преценка, като посочи, че използваният монтаж е могъл да остави погрешно впечатление у зрителите. В същото време медията подчертава, че не вижда правно основание за съдебно преследване.

Случаят предизвика сериозна криза за британския обществен оператор. Спорният клип, излъчен в документалното предаване „Панорама“ малко преди президентските избори през 2024 г., доведе до оставките на двама от най-висшите ръководители на BBC. От медията обявиха, че нямат намерение да излъчват отново документалния филм.

Правни експерти отбелязват, че Тръмп вероятно е избрал да заведе делото в САЩ, тъй като във Великобритания срокът за предявяване на искове за клевета е една година и вече е изтекъл. За да спечели делото, той ще трябва да докаже не само, че излъченият материал е бил неверен и уронващ репутацията му, но и че BBC умишлено или с груба небрежност е подвела аудиторията.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN