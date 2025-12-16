Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заведе дело срещу BBC за клевета заради редактирани кадри от негова реч от 6 януари 2021 г., които според него създават внушението, че е призовал свои поддръжници към щурм на Капитолия, предаде CNN. С иска си Тръмп настоява за обезщетение в размер на 5 млрд. долара.
По думите му британската обществена медия е използвала откъси от речта му, включително призив поддръжниците му да тръгнат към Капитолия и фразата „борете се като дяволи“, като е пропуснала частта, в която той апелира за мирен протест. Според Тръмп този монтаж е създал подвеждащо впечатление за директен призив към насилие.
BBC вече поднесе официално извинение и призна грешка в редакционната преценка, като посочи, че използваният монтаж е могъл да остави погрешно впечатление у зрителите. В същото време медията подчертава, че не вижда правно основание за съдебно преследване.
Случаят предизвика сериозна криза за британския обществен оператор. Спорният клип, излъчен в документалното предаване „Панорама“ малко преди президентските избори през 2024 г., доведе до оставките на двама от най-висшите ръководители на BBC. От медията обявиха, че нямат намерение да излъчват отново документалния филм.
Правни експерти отбелязват, че Тръмп вероятно е избрал да заведе делото в САЩ, тъй като във Великобритания срокът за предявяване на искове за клевета е една година и вече е изтекъл. За да спечели делото, той ще трябва да докаже не само, че излъченият материал е бил неверен и уронващ репутацията му, но и че BBC умишлено или с груба небрежност е подвела аудиторията.
