BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.66411 BGN
Петрол
59.98 $/барел
Bitcoin
$86,502.2
Последвайте ни
1 USD
1.66411 BGN
Петрол
59.98 $/барел
Bitcoin
$86,502.2
Свят Доналд Тръмп заведе дело срещу BBC за клевета

Доналд Тръмп заведе дело срещу BBC за клевета

bTV Бизнес екип

Ето защо

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заведе дело срещу BBC за клевета заради редактирани кадри от негова реч от 6 януари 2021 г., които според него създават внушението, че е призовал свои поддръжници към щурм на Капитолия, предаде CNN. С иска си Тръмп настоява за обезщетение в размер на 5 млрд. долара.

По думите му британската обществена медия е използвала откъси от речта му, включително призив поддръжниците му да тръгнат към Капитолия и фразата „борете се като дяволи“, като е пропуснала частта, в която той апелира за мирен протест. Според Тръмп този монтаж е създал подвеждащо впечатление за директен призив към насилие.

Най-честите коледни капани: Тези грешки ни струват скъпо по празниците

BBC вече поднесе официално извинение и призна грешка в редакционната преценка, като посочи, че използваният монтаж е могъл да остави погрешно впечатление у зрителите. В същото време медията подчертава, че не вижда правно основание за съдебно преследване.

Хаос на Коледа: Какви стачки да очаквате на летища през декември в Европа?

Случаят предизвика сериозна криза за британския обществен оператор. Спорният клип, излъчен в документалното предаване „Панорама“ малко преди президентските избори през 2024 г., доведе до оставките на двама от най-висшите ръководители на BBC. От медията обявиха, че нямат намерение да излъчват отново документалния филм.

Правни експерти отбелязват, че Тръмп вероятно е избрал да заведе делото в САЩ, тъй като във Великобритания срокът за предявяване на искове за клевета е една година и вече е изтекъл. За да спечели делото, той ще трябва да докаже не само, че излъченият материал е бил неверен и уронващ репутацията му, но и че BBC умишлено или с груба небрежност е подвела аудиторията.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата