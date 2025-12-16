BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.66411 BGN
Петрол
59.98 $/барел
Bitcoin
$86,502.2
Свят Хаос на Коледа: Какви стачки да очаквате на летища през декември в Европа?

Хаос на Коледа: Какви стачки да очаквате на летища през декември в Европа?

bTV Бизнес екип

Предстоящите коледни стачки във влаковете и по летищата в Европа могат да доведат до сериозни смущения

Стачките в транспорта вече са обичайна част от празничния период, тъй като работещите използват един от най-натоварените сезони в годината, за да настояват за по-добро заплащане и условия на труд. Част от протестите се организират месеци по-рано, докато други се обявяват в последния момент дни или дори часове предварително, което прави предварителната проверка преди пътуване особено важна, предава Еuronews. 

Снимка: Reuters

Предстоящите коледни стачки във влаковете и по летищата в Европа могат да доведат до сериозни смущения. Ако полетът или влакът ви бъде отменен или закъснее, е възможно да имате право на нов билет или на обезщетение, като подробна информация може да бъде намерена в специалните ръководства за пътници.

Италия 

На 17 декември определени служители по наземно обслужване, екипажи на авиокомпании и авиодиспечери в Италия ще участват в обща стачка. Четиричасовият протест ще засегне служителите на ENAV в Рим, отговарящи за контрола на въздушното движение, персонала на Assohandlers, обслужващ големите италиански летища и авиокомпании като Ryanair, Wizz Air и easyJet, както и служителите на ITA Airways, Vueling и наземния персонал на Air France и KLM. Стачката ще продължи от 13:00 до 17:00 часа, но се очакват закъснения и през целия ден, включително по-дълги опашки за регистрация и багаж на летищата в Милано, Рим, Венеция, Неапол и Катания. Италианската служба за гражданско въздухоплаване ENAC е публикувала списък с гарантирани полети.

Великобритания

Между 19 и 22 декември, както и от 26 до 29 декември, наземният персонал на easyJet на летище Лутън ще стачкува, което може да доведе до забавяния при регистрацията и обработката на багажа. Освен това летище Хийтроу се подготвя за смущения от 22 до 24 и на 26 декември, когато кабинният екипаж на Scandinavian Airlines Services ще напусне работа. Засегнати вероятно ще бъдат полетите до основни хъбове като Копенхаген, Стокхолм и Осло. По данни на синдиката Unite, протестите са заради ниско заплащане, което е принудило някои служители да разчитат на хранителни банки. Регионалният служител Калъм Рочфорд определи поведението на SAS като в стил Гринч“, обвинявайки компанията, че се възползва от добрата воля на персонала си.

Испания

От лятото насам работещите в Azul Handling испанския партньор на Ryanair за наземно обслужване провеждат редовни седмични стачки заради условията на труд, бонусите и сигурността на работните места. До 31 декември протестите ще се провеждат всяка сряда, петък, събота и неделя в часовите пояси от 5 до 9 сутринта, от 12 до 15 часа и от 21 часа до полунощ. В резултат пътниците на Ryanair може да срещнат закъснения и по-дълги опашки при регистрация и получаване на багаж на летищата в Аликанте, Барселона-Ел Прат, Жирона, Ибиса, Лансароте, Мадрид-Барахас, Малага, Палма де Майорка, Сантяго де Компостела, Севиля, Тенерифе Юг и Валенсия.

