Хаос на Коледа: Какви стачки да очаквате на летища през декември в Европа?

Предстоящите коледни стачки във влаковете и по летищата в Европа могат да доведат до сериозни смущения

Стачките в транспорта вече са обичайна част от празничния период, тъй като работещите използват един от най-натоварените сезони в годината, за да настояват за по-добро заплащане и условия на труд. Част от протестите се организират месеци по-рано, докато други се обявяват в последния момент – дни или дори часове предварително, което прави предварителната проверка преди пътуване особено важна, предава Еuronews.

Снимка: Reuters

Предстоящите коледни стачки във влаковете и по летищата в Европа могат да доведат до сериозни смущения. Ако полетът или влакът ви бъде отменен или закъснее, е възможно да имате право на нов билет или на обезщетение, като подробна информация може да бъде намерена в специалните ръководства за пътници.

Италия

На 17 декември определени служители по наземно обслужване, екипажи на авиокомпании и авиодиспечери в Италия ще участват в обща стачка. Четиричасовият протест ще засегне служителите на ENAV в Рим, отговарящи за контрола на въздушното движение, персонала на Assohandlers, обслужващ големите италиански летища и авиокомпании като Ryanair, Wizz Air и easyJet, както и служителите на ITA Airways, Vueling и наземния персонал на Air France и KLM. Стачката ще продължи от 13:00 до 17:00 часа, но се очакват закъснения и през целия ден, включително по-дълги опашки за регистрация и багаж на летищата в Милано, Рим, Венеция, Неапол и Катания. Италианската служба за гражданско въздухоплаване ENAC е публикувала списък с гарантирани полети.

Великобритания

Между 19 и 22 декември, както и от 26 до 29 декември, наземният персонал на easyJet на летище Лутън ще стачкува, което може да доведе до забавяния при регистрацията и обработката на багажа. Освен това летище Хийтроу се подготвя за смущения от 22 до 24 и на 26 декември, когато кабинният екипаж на Scandinavian Airlines Services ще напусне работа. Засегнати вероятно ще бъдат полетите до основни хъбове като Копенхаген, Стокхолм и Осло. По данни на синдиката Unite, протестите са заради ниско заплащане, което е принудило някои служители да разчитат на хранителни банки. Регионалният служител Калъм Рочфорд определи поведението на SAS като „в стил Гринч“, обвинявайки компанията, че се възползва от добрата воля на персонала си.

Испания

От лятото насам работещите в Azul Handling – испанския партньор на Ryanair за наземно обслужване – провеждат редовни седмични стачки заради условията на труд, бонусите и сигурността на работните места. До 31 декември протестите ще се провеждат всяка сряда, петък, събота и неделя в часовите пояси от 5 до 9 сутринта, от 12 до 15 часа и от 21 часа до полунощ. В резултат пътниците на Ryanair може да срещнат закъснения и по-дълги опашки при регистрация и получаване на багаж на летищата в Аликанте, Барселона-Ел Прат, Жирона, Ибиса, Лансароте, Мадрид-Барахас, Малага, Палма де Майорка, Сантяго де Компостела, Севиля, Тенерифе Юг и Валенсия.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN