Хелоуин в Европа: Най-впечатляващите фестивали, които си струва да посетите

Колко струва да посетите най-добрите хелоунски фестивали?

За много хора Хелоуин е един от най-чаканите празници. Всеки има възможността да се въплъти в свои любим герои или да създаде страх в останалите със защеметяващ костюм. Ежегодно градове като Единбург, Дъблин и Прага оживяват със светлини, маски и мистерия, за да спечелят почитателите на призрачната нощ. Ето кои са най-добрите хелоуински фестивали за 2025 година.

Снимка: Reuters

Дери, Северна Ирландия

Най-големият Хелоуин фестивал в Европа е в Дари и ще се проведе между 28 и 31 октомври 2025 г. Четири вечери на огнени представления, уличен театър и мистични срещи събират над сто хиляди посетители. Пътеката „Пробуждане на оградения град“ осветява улиците с пиротехника и музика, а на самия 31 октомври парадът започва в 19:00 ч., последван от грандиозни фойерверки в 20:15 ч. Интерактивната нощна разходка преминава през центъра на града и Моста на мира, където инсталации, прожекции и звукови пейзажи потапят посетителите в атмосфера на мистерия. Повечето събития в Дери са безплатни, но някои специални турове и спектакли имат вход от около €12–€18.

Единбург, Шотландия

Самхуинският фестивал на огъня на Калтън Хил ще озари Единбург на 31 октомври 2025 г. Той възражда древните келтски традиции чрез изпълнения на Огненото общество Белтейн. Участниците, преоблечени като духове, танцуват около пламъците, докато барабани огласят хълма, пише adventure-chest. Но Хелоуин в Единбург не свършва там – градът е прочут с подземните си улици и страховити обиколки. В мрачните Единбургски сводове се организират сеанси и лов на духове, а на гробището Greyfriars Kirkyard се провеждат нощни турове около Черния мавзолей, където според легендите броди полтъргайстът на сър Джордж Макензи. Билетите за фестивала Самхуин струват около €12, а специалните обиколки из сводовете и гробищата – между €21 и €29.

Дъблин, Ирландия

Дъблин пази корените на Хелоуин, произлизащи от древния Самайн. Недалеч, на хълма Уорд, келтските жреци са палили свещени огньове още преди две хилядолетия. Днес градът почита това наследство с Фестивала на Брам Стокър, който през 2025 г. ще се проведе между 25 и 28 октомври. Посетителите могат да се насладят на готически турове из местата, свързани с автора на „Дракула“, да участват във викториански сеанси, прожекции на филми на ужасите и дискусии за вампирски митове. Повечето събития са безплатни, но билетите за Stoker Afterdark варират между €30 и €40.

Снимка: Pexels

Трансилвания, Румъния

На 31 октомври замъкът Бран – известен като „Замъкът на Дракула“ – се превръща в готически клуб с диджеи, танци и кървавочервени коктейли. Гостите могат да се преобразят с вампирски грим, да наблюдават демонстрации на средновековни оръжия и да участват в полунощни турове със свещи из крепостта. Истинските почитатели на Влад Цепеш обаче избират цитаделата Поенари – автентичната му резиденция, скрита високо в планините. До нея се стига по стръмна пътека, а нощните турове на Хелоуин включват разкази за неговото легендарно царуване на терор. Входът за партито в замъка Бран е около €24, а посещението на цитаделата Поенари – около €3.

Амстердам, Нидерландия

Амстердам посреща Хелоуин със своята характерна креативност и свобода. Един от акцентите е Амстердамският тъмничен музей, който удължава представленията си през целия октомври. В продължение на 80 минути актьори пренасят публиката в мрачни исторически епохи – от чумата през 1665 г. до процесите срещу вещици и Инквизицията. Реалистични ефекти, аромати и звуци създават усещане за потапяне в миналото, докато публиката става част от сюжета. Някои сцени са изцяло на холандски, което придава допълнителна автентичност на преживяването. Билетите за възрастни са около €24, а за студенти и деца – €20.

Прага, Чехия

Готическата Прага е като декор, създаден за Хелоуин. Староместкият площад оживява с карнавални шествия, пазар с лакомства и пенлива чешка бира, докато Астрономическият часовник напомня легендата за ослепения часовникар, чийто дух все още пази механизма. Пражкият замък организира специални нощни обиколки из своите подземия, където посетителите чуват шепоти и истории за вековни призраци. В библиотеката „Клементинум“ се провеждат нощни турове със свещи, които разкриват бароковите зали и древни книги по демонология – мистично преживяване, достойно за сърцето на Европа. Входът за вечерните обиколки на замъка е около €14, а за библиотеката „Клементинум“ – приблизително €12.

