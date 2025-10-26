Ще има ли промяна при дигиталните плащания след приемането на еврото у нас?

България се отваря към европейската платежна система и потребителите ще имат достъп до повече услуги, казва Красимира Райчева от Visa

На 1 януари 2026 г. предстои България да приеме еврото като официална валута. Ще има ли промяна при плащанията с банкови карти и всичко, което трябва да знаем в тази посока, разяснява Красимира Райчева, изпълнителен директор на "Visa България", в интервю на Десислава Боцева за пледаването "Тази събота и неделя".

Госпожо Райчева, какви помени ще настъпят в начина по който плащаме с карти и с дигитални портфейли след въвеждането на еврото в България?

Много хубав въпрос задавате. Честно казано, от гледна точка на потребителите няма да настъпят никакви проблеми. Те ще могат да плащат бързо, лесно и удобно с карти, на място в магазините или с дигитални портфейли, както и до сега. Единствената разлика ще бъде, че сметката вместо в левове, ще бъдат в евро. Но това за тях ще бъде един процес, от който те не би трябвало да се притесняват, защото това е работа на техните издатели, на банките и на небанковите финансови институции, които бих казала, че са в пълна готовност вече да преминат към евро. От гледна точка на потребителите и на търговците на другата страна на монетата при картовите плащания, търговците сега е момента, тези, които не приемат картови плащания, до сега пак се притеснявали да го направят, да го направят, защото това ще им спести страшно много усилия и възможност за грешки при връщането на евро в момента, в който това е необходимо. Доколкото има информация, януари е месеца, в който ще бъдат и двете валути в обръщение и всъщност едно голямо улеснение както за потребителите, така и за търговците ще бъдат картовите плащания, тъй като няма да имат нужда нито от кеш, нито от сметки, колко лева са, еди колко са евро и съответно нито да имат нужда от връщане на ресто.

Ще има ли нужда потребителите да сменят картите си или някакви други действия да предприемат?

Не, картите няма нужда да се сменят, всичко това ще бъде невидимо, целия процес ще бъде невидим за потребителите, всичко ще бъде направено в бекграунд от страна на техните издатели. Плащанията ще се протичат по същия начин, по който са протичали до сега.

По Ваши наблюдения има ли повече дигитални плащания вече в България, променя ли се поведението?

Пазарът е много динамичен и много се променя в последните години, а и за напред. Въвеждането на еврото ще бъде един такъв скок допълнителен, защото все повече България се отваря към европейската платежна система и все повече нашите потребители ще имат достъп до различни услуги на финансови институции и нововъведение също. Бих казала, че българските потребители са отворени към нововъведението, към улеснението по отношение на плащанията, така че за тях ще бъде наистина един преломен момент.

От 1 януари 2026 година българите ще трябват ежедневно да работят с евро. Какви съвети бихте дала за по-лесно преминаване през този процес?

Нека да ползват картите си ежедневно. Нека да ежечасно бих казала. Дори и за най-малките плащания. Не би трябвало да се притесняват по никакъв начин. Плащанията се извършва за секунди. Не трябва да вадят кеш, не трябва да правят сметки допълнително и съответно са защитени от грешки. Както самите потребители, така и търговците.

Може ли да ни дадете актуална информация относно кампанията „България без брой“.

Програмата "България без брой" започна преди три години. Сега е третата година и това е една програма, с която стимулираме средния и малък бизнес да терминализират магазините си, да приемат картови разплащания. Програмата дава предимства на тези търговци, които се включат в тази програма. Какви предимства имат? За първата година имат комисионна под 1%, имат безплатен постерминал и съответно при онлайн разплащанията нямат месечни такси. Скоро време, във връзка със въвеждането на еврото, ще стартираме една кампания, която тези търговци ще имат възможност да участват в томбола за 1000 евро, за да могат да популяризират тези разплащания.

Така в програмата всъщност подкрепяме малкия и средния бизнес за да приема картови разплащания, което е много важно за тях сега във връзка с приемането на еврото, за да могат по-лесно да обслужват клиентите си и все повече клиенти да привличат. По този начин търговците са предпазени от грешки при връщане на ресто, тъй като в случай на картовите разплащания няма грешки, няма ресто дефектно, така че търговците наистина биха могли да бъдат защитени. Това отваря допълнителна възможност за тях за дигитализация и навлизайки в семейството на еврозоната е много важно за всеки един търговец да бъде на нивото на плащанията, които се предлагат в другите страни.

Целия разговор гледайте тук:

