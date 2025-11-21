BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69865 BGN
Петрол
61.4 $/барел
Bitcoin
$87,026.6
Последвайте ни
1 USD
1.69865 BGN
Петрол
61.4 $/барел
Bitcoin
$87,026.6
Свят Япония иска да възобнови работата на най-голямата АЕЦ в света

Япония иска да възобнови работата на най-голямата АЕЦ в света

Свят

bTV Бизнес екип

Това ще бъде първото възобновяване на работа за TEPCO от март 2011 г.

Губернатор на японска префектура се очаква да обяви днес дали ще разреши частично възобновяване на работата на атомната електроцентрала Кашивазаки-Карива, най-голямата в света, в момент, в който Япония се опитва да съживи ядрения си сектор и да намали вноса на изкопаеми горива.

Защо Иран и Русия задълбочават партньорството си със сделка за нов АЕЦ за 25 млрд. долара?

Одобрението от губернатора на префектура Ниигата Хидео Ханазуми ще премахне последната голяма пречка пред оператора на централата "Токио електрик пауър ко" (TEPCO) да продължи с плановете си за рестартиране на един или два от най-големите реактори на Кашивазаки-Карива, пише БТА.

Това ще бъде първото възобновяване на работа за TEPCO от март 2011 г., когато цунамито унищожи електроцентралата Фукушима Дайичи. Това ще бъде и пробив за Япония, която след бедствието затвори всичките си  54 ядрени реактора, които са били в експлоатация по това време, което я остави силно зависима от вноса на изкопаеми горива, уязвима на производствени сътресения и прекъсвания в доставките.

Премиерът Санае Такаичи, която встъпи в длъжност миналия месец, заяви, че подкрепя по-голям брой рестартирания на ядрени реактори, за да се укрепи енергийната сигурност и да се реши проблемът с цената на вносната енергия, която съставлява 60% до 70% от производството на електроенергия в Япония.

Великобритания и САЩ водят преговори за изграждане на плаващи АЕЦ

„Възобновяването на работата... е изключително важно от гледна точка на намаляване на цените на електроенергията и осигуряване на декарбонизирани източници на енергия“, заяви днес главният секретар на кабинета Минору Кихара.

От 54-те реактора, които са били в експлоатация преди Фукушима, Япония е възобновила работата на 14 от 33-те, които остават в експлоатация.

Очаква се губернаторът Ханазуми да обяви днес решението си.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата