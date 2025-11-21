Ново проучване: Тази година хората ще похарчат 4,5 млрд. евро за играчки

Миналата Коледа родителите са изразходвали средно по 168 евро на дете за играчки

Тази година германският сектор за играчки очаква успешен коледен сезон. „Желанието за подаряване остава непоколебимо“, коментира управляващият директор на Сдружението на търговците на играчки (BVS) Щефен Кант в Нюрнберг пред Welt. След три поредни години на спад, браншът очаква отново растеж през тази година.

Снимка: iStock

Прогнозите на BVS показват, че до края на годината хората ще похарчат около 4,5 милиарда евро за играчки – с около 3 процента повече спрямо предходната година. Въпреки това секторът все още не достига рекордните стойности от годините на пандемията, когато локдауните доведоха до внезапно увеличение на търсенето на занимателни продукти за децата.

Коледният сезон е особено важен за индустрията, като около една трета от оборота се реализира през ноември и декември, обяснява Йоахим Щемпфле от маркетингово-изследователския институт Circana. По отношение на цените има добри новини за потребителите – средното повишение е само 1,8 процента, което остава под нивото на инфлацията. Миналата Коледа родителите са изразходвали средно по 168 евро на дете за играчки, според проучване, поръчано от BVS (предходната година – 150 евро). Тази година се очаква голям интерес към играчки с изкуствен интелект, но и към класики като писти с топчета, пъзели, конструктори, влакови композиции и плюшени играчки.

В същото време немските производители се притесняват, че хората ще бъдат по-пестеливи при коледните покупки. „Потребителите затягат колана и обръщат повече внимание на ценовите точки“, коментира Улрих Бробайл от Германската асоциация на производителите на играчки. Той предупреждава да не се купуват евтини продукти от онлайн платформи на трети страни.

Нови тестове на европейската асоциация Toy Industries of Europe показват, че голяма част от тези евтини играчки имат сериозни недостатъци по отношение на безопасността, допълва Бробайл. Организацията е поръчала бебешки дрънкалки, плюшени играчки, кукли, лигави смеси, магнитни играчки и батерийни изделия от седем онлайн пазара и ги е изследвала в специализирана лаборатория. Резултатът показва, че почти девет от десет продукта представляват риск за децата, поради дребни части или достъпни батерии тип „копче“.

