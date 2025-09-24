Великобритания и САЩ водят преговори за изграждане на плаващи АЕЦ

Сделката е част от плановете за нова „златна ера“ на ядрената енергия

Великобритания и САЩ проучват създаването на плаващи атомни електроцентрали и товарни кораби с ядрена енергия като част от плановете за нова „златна ера“ на ядрената енергетика, съобщи The Telegraph. Споразумението между двете страни, целящо ускоряване на изграждането на усъвършенствани малки реактори, включва изследване на „нови приложения на усъвършенстваната ядрена енергия, включително за гражданско морско корабоплаване“.

Сред възможните приложения са контейнеровози и баржи, оборудвани с реактори, които могат да бъдат свързани с наземни съоръжения и използвани за захранване на корабоплаване или центрове за данни, нужни за развитието на изкуствения интелект. Плаващите АЕЦ биха били особено удобни за използване, тъй като могат да бъдат построени бързо и пренесени там, където са най-необходими.

Микал Бое, представител на Core Power, заяви, че очаква първата плаваща електроцентрала да бъде разположена в САЩ до края на това десетилетие, като дискусии се водят и с британски представители.

Единствената действаща плаваща АЕЦ в света към момента е „Академик Ломоносов“, която осигурява топлина и електричество в Чукотка. Русия също така експлоатира флот от атомни ледоразбивачи в Арктика.

Няколко големи компании, включително южнокорейските Hyundai и Samsung, норвежката Vard и китайската държавна корабостроителница Jiangnan, също разработват свои проекти за атомни кораби. Core Power си сътрудничи с Hyundai и подкрепяната от Бил Гейтс TerraPower по проекти за малките реактори на баржи и контейнеровози, които вероятно ще бъдат построени в Южна Корея или Япония и след това инсталирани в САЩ.

