BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69865 BGN
Петрол
61.4 $/барел
Bitcoin
$87,026.6
Последвайте ни
1 USD
1.69865 BGN
Петрол
61.4 $/барел
Bitcoin
$87,026.6
БГ Бизнес Курсът на долара за 21 ноември 2025 г.

Курсът на долара за 21 ноември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1,69865 лева

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1514 долара за евро спрямо 1,1583 долара в сряда.

Индексът на щатския долар, проследяващ курса на американската валута спрямо кошница от основни чуждестранни валути, днес се задържа над нивото от 100 пункта, като се очаква да се повиши с близо 1 на сто тази седмица. Индексът на долара се е повишил с близо 4 на сто от края на юни, когато се срина с почти 11 на сто, което бе най-значителният му спад за първо полугодие от 70-те години на миналия век.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата