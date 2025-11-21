Курсът на еврото за 21 ноември 2025 г.

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото спрямо щатския долар леко се повиши в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се котира за 1,1546 долара, което е с 0,1 на сто над нивото при затварянето на предходната сесия.

