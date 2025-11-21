BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69865 BGN
Петрол
61.4 $/барел
Bitcoin
$87,026.6
1 USD
1.69865 BGN
Петрол
61.4 $/барел
Bitcoin
$87,026.6
БГ Бизнес Курсът на еврото за 21 ноември 2025 г.

Курсът на еврото за 21 ноември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото спрямо щатския долар леко се повиши в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Единната европейска валута се котира за 1,1546 долара, което е с 0,1 на сто над нивото при затварянето на предходната сесия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

