Известни европейски забележителности, които разочароват туристите и трябва да се избягват

Известни европейски забележителности, които разочароват туристите и трябва да се избягват

bTV Бизнес екип

Ето защо

Да бъдеш турист често означава да се примириш с факта, че дори и с най-добри намерения ще попаднеш на места, които местните хора отдавна избягват. Това е естествена част от пътуването — маршрутите на посетителите рядко съвпадат с ежедневието на хората, които живеят там.

Някои туристически атракции безспорно си заслужават борбата с тълпите, шума и безкрайните снимки. Други обаче се оказват силно надценени, лишени от автентичност и далеч от очакванията. Въпросът е как да разпознаем разочарованието, преди да сме загубили време, пари и търпение.

БНБ предупреди да не взимате тези банкноти

Именно с тази цел екипът на британския The Telegraph публикува списък с най-разочароващите туристически атракции в Европа — места, които не са задължително „лоши“, но са скучни, пренаселени и не предлагат реален досег с местната култура.

Начело на класацията е балконът на Жулиета във Верона — символ, който няма историческа връзка с Шекспир и е построен векове след смъртта му. Въпреки това туристите плащат вход, за да се снимат пред обикновен балкон, превърнат в търговска илюзия.

Honda сменя емблемата си

Сред останалите разочарования попадат площад Лестър в Лондон, описван като едно от най-стресиращите места в града, както и Синята лагуна в Исландия, която според изданието повече напомня пренаселено летище, отколкото мечтано спа изживяване.

В списъка попадат още Камъкът Бларни в Ирландия, Репербан в Хамбург, Manneken Pis в Брюксел, „Мона Лиза“ в Париж, разходките с гондола във Венеция, Малката русалка в Копенхаген – места, които според „Телеграф“ са се превърнали в туристически клишета, доминирани от масовия поток посетители.

