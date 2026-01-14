BGN → EUR
БГ Бизнес БНБ предупреди да не взимате тези банкноти

БНБ предупреди да не взимате тези банкноти

bTV Бизнес екип

Експерти казват, че такива евро банкноти ще бъдат конфискувани без обезщетение

БНБ призова търговците и обикновените граждани да внимават и да не приемат банкноти с ръкописни "украси", особено ако са враждебни и нецензурни.  

"Надрасканите евробанкноти не се възмездяват, а се задържат, поради което съветваме хората да не приемат такива банкноти", обясни главният касиер на Българската народна банка Стефан Цветков по време на брифинг на Координационния център за еврото.   

Предупреждението идва, тъй като се появиха евро, включително и чисто нови, "декорирани" с различни надписи и рисунки - от "не на еврото" до такива, които напомнят за нецензурните "графити" по стените на обществени тоалетни, пише "Сега".

Мекиците в Рилския манастир поскъпнаха двойно

"Патриотично" загрозените банкноти се изземат 

Според правилата на Европейската централна банка и на БНБ такива банкноти се смятат за умишлено повредени. В такъв случай се прилага обичайната процедура - изземат се, приносителят не получава нищо. "Ако такава банкнота стигне до каса на БНБ, тя ще бъде задържана и няма да бъде възмездена", изтъква Цветков. Той посъветва търговци, касиери, банкови служители да не приемат такива банкноти, за да не "изгорят".

"Нека да уважаваме банкнотите, да пазим обращението чисто" призова главният касиер на БНБ. 

И независими експерти предупреждават: 

След еврото имотният пазар влиза в нов цикъл

"Надрасканите евро банкноти с политически и цинични послания ще бъдат конфискувани без обезщетение. Така че, когато видите такава банкнота, просто не я взимайте. Нека тези банкноти останат в извършителя, за да си ги сложи в рамка за спомен на собствената си глупост", написа във Фейсбук финансистът Юлиан Войнов. 

От БНБ съветват също, ако в ръцете ви попадне банкнота, която ви се струва фалшива, да не се опитвате да я пласирате, а да я предоставите на органите на реда, които на свой ред ще я пратят за проверка в Центъра за анализ към централната банка. Ако банкнотата е истинска, ще ви я върнат.

