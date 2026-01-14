Honda сменя емблемата си

Новият дизайн ще бъде въведен с бъдещите електрически и хибридни модели на марката

Японският автомобилен гигант Honda представи нов дизайн на емблемата „H“, който ще бъде въведен с бъдещите електрически и хибридни модели на марката от 2027 г. – ясен сигнал за стратегическото ѝ позициониране в епохата на електрификацията и интелигентната мобилност, пише Forbes.

КЛЮЧОВИ ФАКТИ

Новата емблема ще бъде използвана за всички бъдещи електрически и хибридни автомобили на Honda от 2027 г.

Тя ще се прилага поетапно и във всички бизнес направления – търговски представителства, дилърска мрежа, комуникационни инициативи и моторспорт активности.

Дизайнът е разработен като визуален символ на ангажимента на компанията към електрификацията и интелигентните технологии.

Актуализацията съпътства старта на следващото поколение електромобили на марката, включително новата серия Honda 0.

„Новата емблема изразява нашия ангажимент да създаваме нова добавена стойност за клиентите чрез електрификация и интелигентни технологии“, посочват от Honda.

Емблемата „H“ е един от най-разпознаваемите индустриални символи в автомобилния свят и е част от ДНК-то на Honda още от 1963 г. През десетилетията тя претърпява няколко еволюции, но запазва основния си визуален код – минимализъм, техническа прецизност и универсална разпознаваемост.

Новата версия представлява по-широк и изчистен силует, наподобяващ две протегнати ръце – концепция, която Honda описва като символ на стремежа ѝ да разширява границите на мобилността и да отговаря на нуждите на хората по целия свят. Промяната не е просто дизайнерско решение, а част от по-дълбока корпоративна трансформация.

Тя идва в момент, когато компанията преструктурира цялото си автомобилно портфолио около електрически задвижвания, софтуерно дефинирани платформи и ново поколение производствени процеси. Серията Honda 0, която ще постави основите на новата електрическа гама, е замислена като „нулева точка“ за следващите десетилетия развитие на марката.

В този контекст емблемата се превръща в стратегически комуникационен инструмент – видим маркер за новия курс на компанията в една индустрия, където визуалната идентичност все по-често служи като обещание за технологично лидерство.

