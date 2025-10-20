Нова марка автомобили идва в България

България е първата международна дестинация в стратегията за разширяване на марката

През следващата година българският автомобилен пазар ще се обогати с още една нова марка – испанската EBRO, възродена благодарение на инвестицията, технологичната мощ и инженерния потенциал на най-големия износител на автомобили от Китай – Chery.

Анонсът за навлизането на EBRO в България беше направен по време на ежегодното събитие Chery International User Summit в Уху, Китай, предаде Auto Press. На форума китайският производител представи най-новите си разработки не само в областта на автомобилното производство и моделното си портфолио, но и в инженеринга, роботиката, въздухоплаването, батерийните технологии и системите за зареждане.

Сред основните акценти на събитието беше презентацията на подразделението за роботика AiMOGA, което показа актуалното си технологично ниво. Компанията работи по два основни проекта – четириног робот тип „куче“ и хуманоиден робот – и вече подготвя цяла гама от модели с различни размери и предназначение.

Най-големият хуманоиден робот на AiMOGA е с височина около два метра, а най-голямата четиринога разработка може да транспортира товари до 75 килограма. Според Ся Пенг, изпълнителен вицепрезидент на AiMOGA Robotics, след три години интензивна развойна дейност компанията е преминала от ниво L2 (сътрудничество) към L3 (подпомагане) – ключова стъпка към по-висока степен на изкуствен интелект.

AiMOGA подчерта, че хуманоидният й робот е първият в света, получил европейски сертификати за хардуер и софтуер, и вече се използва в над 30 държави, сред които Малайзия, Индонезия, ОАЕ и Южна Африка. Компанията си поставя амбициозната цел до 2030 г. да реализира продажби от над 90 000 четириноги и 40 000 хуманоидни робота в световен мащаб.

Що се отнася до EBRO, нейните автомобили вече се предлагат на испанския пазар, а България ще бъде първата международна дестинация в стратегията за разширяване на марката.

„EBRO е от особено значение не само за Испания, но и за развитието на по-широката европейска автомобилна индустрия. Основана през 1954 г., EBRO обединява редица местни производители на автомобили, камиони, автобуси и специализирана техника. През 80-те години Nissan придобива компанията и запазва производството й в Испания до 2011 г. Днес, повече от десетилетие по-късно, EBRO се завръща като модерна, технологично ориентирана испанска марка, посветена на енергийния преход, със седалище в Барселона и стабилна индустриална и финансова подкрепа“, споделят от компанията.

Компанията планира да достигне производствен капацитет от 100 000 автомобила в средносрочен план. В Испания EBRO вече разполага с мрежа от около 70 дилъра и централен склад за резервни части.

На испанския пазар марката предлага три SUV модела – EBRO S700, EBRO S800 и EBRO S400, достъпни както с двигатели с вътрешно горене, така и с хибридни и plug-in хибридни задвижвания. Автомобилите са разработка на Chery, адаптирани за европейските стандарти и сглобявани в Испания.

