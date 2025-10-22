1 USD
Блясък Labubu вече има нова мини версия на играчката

Labubu вече има нова мини версия на играчката

bTV Бизнес екип

Общите приходи на компанията са се увеличили с 250%

През август Pop Mart представи нова серия мини фигурки Labubu, вдъхновени от тематика с чудовища. От компанията съобщават, че това е довело до значителен скок в продажбите, като миниатюрните версии на популярните играчки са предизвикали силен интерес сред потребителите, предава BBC. 

Снимка: Getty Images/iStock

Китайската фирма отчита, че общите ѝ приходи за тримесечието до края на септември са се увеличили с приблизително 250% спрямо същия период на предходната година. Основен двигател за този ръст са били продажбите извън Китай приходите в САЩ са нараснали с над 1200%, а тези в Европа с над 700%.

Данните продължават тенденцията на силно представяне на Pop Mart. В сряда акциите на компанията скочиха с повече от 5,5% на борсата в Хонконг, с което пазарната ѝ оценка достигна приблизително 45,5 милиарда долара (около 34 милиарда британски лири).

Кукли Labubu са 90% от фалшивите играчки, конфискувани на границата с Обединеното кралство

Pop Mart доби популярност с продажбата на играчки в така наречените слепи кутии“ опаковки, чиято вътрешност остава неизвестна до момента на отваряне. Макар че тази маркетингова стратегия се радва на успех, тя също така е подложена на критики заради потенциала си да поощрява импулсивно пазаруване и поведение, подобно на хазарт. 

След излизането си на борсата в Хонконг през 2020 г., цената на акциите на компанията е нараснала с над 280%. Въпреки това, в последните седмици се наблюдава спад, предизвикан от коментари на инвестиционната банка JPMorgan, според които Pop Mart може да е надценена и има риск интересът към нейните продукти да се понижи в бъдеще.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

