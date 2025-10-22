Покупка, застраховка, гориво: Kолко се е увеличила цената на шофирането в Германия?

Как шофьорите могат да намалят разходите?

За мнозина в Германия усещането за свобода започва с автомобила. Макар автомобилната индустрия често да използва този образ в рекламите си, трудно може да се отрече, че ежедневието става значително по-удобно, когато пред дома ти има кола. Въпреки това разходите за кола – било то покупка, поддръжка или застраховка, постоянно се увеличават. FAZ разглежда как са се променили разходите за една от най-караните марки в Германия и разходите.

VW Golf

От 2019 г. стойността на новите автомобили се е увеличила с около 25%, което е малко над средното равнище на инфлацията. При бензиновите модели от този клас увеличението достига средно 76% спрямо 2019 г. По думите на Йохен Хаукт от компанията за проучвания ADAC, увеличените разходи за материали и труд са основен фактор за ценовия ръст. Допълнително производителите съкращават моделите от този сегмент, тъй като печалбите им са по-ниски. Пример за това са изчезналите модели като Opel Karl, VW Up или Citroën C1, което допълнително намалява възможностите за избор.

Модели, които някога се смятаха за достъпни за начинаещи шофьори, днес се продават на значително по-високи цени. VW Golf е типичен пример – първото поколение от 1974 г. е струвало под 5000 евро (преизчислено по днешните стойности), а днес нов модел струва над 29 000 евро. „Разбира се, оборудването и безопасността са значително подобрени“, посочва Хаукт.

Онези, които не могат или не желаят да си позволят нова кола, се насочват към пазара за употребявани автомобили. Но и там цените се покачиха сериозно от 2019 г. насам. Основните причини са недостиг на нови коли по време на пандемията и силен ръст на търсенето за втора ръка.

Текущи разходи

В момента литър Super E10 струва средно 1,67 евро, а дизелът – около 1,58 евро. Паркирането в някои градове също остава сравнително достъпно. В Мюнхен годишният стикер за паркиране струва 30 евро. В други общини обаче таксите се повишават рязко – например в Потсдам цената скочи от 30 на 145 евро годишно.

Най-сериозен повод за притеснение обаче остава автомобилната застраховка. Според Федералната статистическа служба, разходите по този параграф са се увеличили с цели 50% за последните пет години. Причината е поскъпването на резервните части и ремонтните дейности, които застрахователните компании прехвърлят върху клиентите си. Наскоро Германската асоциация на застрахователната индустрия съобщи, че средната ставка на час в автосервизите е достигнала 200 евро, а частите също стават все по-скъпи.

Как шофьорите могат да намалят разходите?

Който търси по-евтина полица, не бива да разчита, че настоящият му застраховател ще му предложи по-добри условия. Според експертите е необходим активен подход – смяна на застрахователната компания, отказ от каско, ограничаване на броя допуснати шофьори, корекция на самоучастието или намаляване на годишния пробег.

